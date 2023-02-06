美國國防部表示，由於V-22魚鷹機(Osprey)的硬離合器(hard clutch)的動力銜接有問題，在2022年造成了多起事故，因此部分的V-22將會停飛，等待換裝改進後的組件。

防衛新聞(DefenseNews)報導，一位不透露姓名的美國國防官員說，V-22並不是全面停飛，「只影響了一部分飛機」。官員強調，V-22的運行並未完全停止，一些確定安全的飛機會繼續操作，事實上自 2010 年以來，軍方一直在研究硬離合器問題。

硬離合器是將引擎的轉力連接到它的螺旋槳的齒輪箱裡，構造頗為複雜。在一次事故中，硬離合器打滑，導致V-22發生動力不平衡，差點翻覆。類似的事件在去年發生2次，美國空軍的CV-22機隊停飛了兩星期。

比較有名的一次事件，一架CV-22遭遇硬離合器事故，最終緊急降落在挪威外海島嶼的一處野生動物保護區。由於地處偏遠，為了取回這架魚鷹機，美國與挪威政府還花了好幾星期的時間 。

在事故之後，美國空軍提出臨時應變訓練，例如在模擬飛行中，增加硬離合器的故障科目，遇到問題時，先順槳兩秒鐘，然後再增加動力。

最早使用魚鷹機的陸戰隊則表示，他們早就知道這個問題，因此培訓課程中就有緊急控制措施。應變方式與空軍略有不同，陸戰隊飛行員在起飛後不久，先懸停並檢查儀表，以確保離合器沒有打滑，然後再繼續其他動作。

根據2022年春季的資料，美國陸戰隊有296 架MV-22；美國空軍特種作戰司令部有52架CV-22；美國海軍航空母艦部隊有44架CMV-22。其中CMV-22最晚出廠，已採用新式的硬離合器。