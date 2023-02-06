有這樣高薪的工作，你還會想離職嗎？一名男網友透露，本身的職業是KTV擔任服務生，月薪上看10萬元，直說：「基本上我過很爽，副店長跟店長管不住我」，但他認為這份工作未來發展性不佳，且他和上層也相處不來，因此動了轉職的念頭。貼文一出，眾網友一面倒狂勸，「別找自己麻煩了，這薪水在服務業算強翻了好嗎？」

一名24歲的男網友在論壇《Dcard》發文表示，自己在KTV擔任服務生的資歷將近6年，月薪大約在6萬至10萬之間浮動，雖然一度做到中班主管的職位，但因和長官不合不想當主管，還曾為此提過離職，最後被其他同事慰留。

「副店長跟店長管不住我，基本上我過得很爽，但我其實無法忍受跟白X上層工作」。原PO認為，店長和副店長都是靠關係上位，他實在沒有機會升上更高的職位。不過，他也表示，主要還是認為這份工作沒有未來性，不值得他浪費青春，因此正思考轉行方向，並躊躇是否該趁年輕學習一技之長？

貼文曝光後，網友紛紛留言，「都沒有考慮過，外面智X更多嗎」、「拜託！別找自己麻煩了，這薪水在服務業算強翻了好嗎」、「薪水真的不錯，邊做邊做一些技能相關的功課吧，看自己的興趣在哪」、「你是來賺錢的，不是來交朋友的」、「覺得不要離職，這薪水可以支撐你生活還有學習新事物，利用下班時間學技能，什麼都可以多多去嘗試」。