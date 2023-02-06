佛光山開山宗長星雲大師5日下午圓寂，享耆壽97歲，各界紛紛追思悼念。藝人林心如多年受訪時曾提及是「星雲大師教我學佛」，她2004年4月赴日本度假時，適逢星雲法師在當地弘法，對星雲法師早就很仰慕，本身對佛教也很虔誠的她把握此次良機拜星雲法師為師， 在日本大阪佛光道場正式皈依佛門，星雲法師還為她取法名為「定如」。林心如6日忙於工作，僅透過經紀人表示會在心裡緬懷大師。

當時星雲法師勉勵林心如，要在複雜的演藝圈中，不隨波逐流，能定心一如，所以賜予法名「定如」，並為她開示了皈依三寶的意義：「皈依，是成為正信佛教徒的第一課；皈依後，更要正知正見，要深信因果，諸惡莫作、眾善奉行。如此，才能獲得佛法的受用，才能得到信仰的利益。」

據悉，林心如當年會有皈依之舉，乃緣於母親的好朋友趙瑞蘭，對方是佛光山的信徒，平時會送一些星雲法師的書籍給林心如結緣，她從星雲法師的著作中，感受到人生就像一場馬拉松賽跑，要想獲得成功，必須要有耐力堅持到最後，唯有具備忍的力量、忍的勇氣，才能化解困境，能忍的人，才有自己的人生。她取「心如」這名字本身也帶有超脫的含義。