宏達電年初在CES上發表同時支援VR與MR的全新一體機VIVE XR Elite，獲多家媒體選為「CES 2023最佳科技展品」，宏達電可望在9日說明新品銷售展望，或可為股價再添動能。
宏達電1月營收只剩2.15億元 創10年來次低
受到農曆年假與淡季影響，宏達電1月營收降至2.15億元，創下最近10年來單月次低，不過宏達電6日股價不受營收不佳影響，中場過後大單狂敲，拉動股價一波急漲，大漲超過半根停板、收在68.7元。
受到農曆年假與淡季影響，宏達電1月營收降至2.15億元，創下最近10年來單月次低，不過宏達電6日股價不受營收不佳影響，中場過後大單狂敲，拉動股價一波急漲，大漲超過半根停板、收在68.7元。
宏達電年初在CES上發表同時支援VR與MR的全新一體機VIVE XR Elite，獲多家媒體選為「CES 2023最佳科技展品」，宏達電可望在9日說明新品銷售展望，或可為股價再添動能。
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