豐邑機構近期協辦台中市社會局的長者行動教室與「享齡健康力計畫」，為健康的銀齡生活超前部署，也是第一個輔導旗下社區導入多元豐富的社會局資源及樂齡行動教室的建商，希望能達到拋磚引玉的效果，致力實踐打造「在地老化」之全齡住宅社區。

長青行動教室是社會局結合里長、社區據點及其他社區組織，並邀請社區內長輩參與的課程，課程設計以健康促進課程、體適能課程設計為主，以維持長輩身體機能，進而延緩失智及預防失能。豐邑機構協助旗下社區申請關懷據點，分別在北區及西屯區建案社區導入長青行動教室課程，共18堂課，有40人參與。

其中，有位98歲社區住戶的連爺爺，因為體力差，只能在社區庭園走動，根本無法參加外面的課程。長者行動教室把老師請來社區，帶著大家一起手作、唱遊、伸展律動。連先生直呼好有趣，笑得合不攏嘴，還帶食物與同學們分享。

另外，「享齡健康力計畫」則是社會局與甘霖基金會主辦，要走入更多元的社區場域，為55歲以上中年跨入初老的族群，安排飲食、運動、習慣及人際四大面向課程。

豐邑機構參與協辦將課程導入旗下社區，在兩個社區辦理，共2班，12堂課，共計有50位社區住戶參加，住戶反饋熱烈。

豐邑機構社區經營豐生活襄理許宏良表示，在建設公司的號召下，社區管委會與物業公司比較願意一起共襄盛舉，也讓社會局可以走進不同場域的大門，推廣銀髮族健康生活概念，把資源導入社區，社區長者更加願意走出來上課學習、與人互動。

許宏良還表示，未來更計畫跟社會企業結合，導入國外長照課程與概念，使用樂齡健康促進教具，如桌遊、拼圖、彩繪藝術等，強化身體、認知與社會參與的功能並；使用先進的科技儀器設備，來幫長者評測健康狀況。