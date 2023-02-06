中國大陸偵察用高空氣球日前飛入美國領空遭擊落，引發國際熱議。如今又傳出陸方偵察氣球早就飛越台灣上空至少3次，國防部則宣稱皆有掌握。《盧秀芳辣晚報》節目6日派出記者辮子妹張卉林採訪民眾意見，有人說：「被偵察有點恐怖」、「很害怕，我們被看光了」、「台灣政府感覺沒有很在意」。至於是否打下來？「不打下來，以後飛更大的過來」、「就給它飛吧，反正打仗也打不贏」、「要有一個防範措施比較好」。

街訪民眾表示：「大家可能會覺得是月亮吧！」、「我能說什麼？他(國防部)都說他有掌握，我只能相信他啊」、「台灣的政府感覺沒有很在意這件事情」、「有點恐怖，（辮：哪裡恐怖？）就...會被偵察啊」、「很害怕，因為我們沒有打下來，所以他就飛走了，所以我們被看光了」。

也有人說「就不用說氣球啦，他軍機就直接飛過台海中線幾十次，快百次我看都差不多了吧？就幾個氣球，跟軍機飛彈比起來，完全就是小case」、「不是說已經掌握到了？但是卻沒有後續的策略？這樣人民會比較擔心說，以後會不會一直監視著台灣的一舉一動？」

問到台灣要不要打下大陸的偵察氣球呢？「不要吧？打下來就戰爭捏！」、「那就打下來啊，反正我們有美國靠山嘛」、「打下來，我們有那個能力嗎？」、「目前先不要，就和平，就先這樣子」、「我是冷靜一點耶，因為打下來，我們一定會輸的啊」、「打啊！幹嘛不打？這我們家門口耶！就跟有人闖進妳家門口，你不做些事情嗎？就你家門口、你家領地耶，我覺得打下來合理吧？就不需要掌握啦，ˊ直接打下來比較快。」

還有人說「就先不要打下來，我們沒有美國那麼厲害。先軟性通知他們，叫他們不要再這樣了」、「我覺得要打下來！如果不打下來，他們以後就飛更大的過來，我們可能就要被抓去當兵了，提前入伍。對，打下來，不能讓他們得寸進尺，我們要捍衛領空」、「我覺得不要故意引起爭端，美國和大陸距離那麼遠，台灣和大陸距離這麼近，我自己覺得有落差，而且我們戰力還是有蠻大的懸殊」。

有些朋友間也有不同的看法「我覺得還是要把不明物體弄下來吧？畢竟你也不知道上面飛的是什麼東西」、「就給它飛吧，反正打仗也打不贏，尤其現在民進黨執政，感覺兩岸關係還是很緊張」、「不要打，可是我們要有一個防範的措施比較好」。