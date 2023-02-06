土耳其東南部於當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8級淺層地震，造成至少百人傷亡，美國地質調查局（USGS）還預估恐有千人因此罹難。來自土耳其的藝人吳鳳，稍早PO地震發生時的短片，天空居然出現不明的光線，劇烈搖晃後房屋陸續倒榻，讓吳鳳驚呼：「短短40秒就變世界末日」，十分掛念家鄉的災情。

吳鳳今（6日）傍晚在臉書上傳土耳其地震的影片，指出東南部卡赫拉曼省（Kahramanmaraş）於當地凌晨4:17發生地震，搖晃程度越來越大，天空還出現不明的白光，直到地震來到規模7.8級的程度，建築物不堪劇烈搖晃而發出聲響，有些還陸續倒塌，整座城市陷入漆黑。

眼見家鄉變災區，吳鳳心痛地直呼：「短短的40秒內，整個環境變成世界末日一樣！」他透露土耳其人民已團結起來，正在努力救出廢墟底下的災民，也感謝台灣捐20萬美元（約新台幣598.8萬元）賑災；至於家人的現況，吳鳳表示：「我妹妹她們沒事，因為地震發生在東南部Kahramanmaras 城市，離我家鄉很遠（1200 公里）。」

此外，在台土耳其籍網紅圖佳也透過社群PO家鄉的慘狀，透露親妹妹Ebru、爺爺奶奶、叔叔們住在震央，目前平安無事，但妹妹的房子有問題，家裡農場養的牛死掉了九隻，讓他憂心到整天沒吃飯，期盼老家親戚們都平安。