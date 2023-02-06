陳博正在預告中學狗爬。（Netflix提供）

《模仿犯》以女子遭綁架、凌虐的慘叫聲掀起開端。（Netflix提供）

Netflix 獨家華語懸疑影集《模仿犯》6日首次曝光前導預告與正式海報，並同步宣布將於3月31日全球上線，逾 190 個國家與地區的觀眾將能在 Netflix 體驗驚悚、燒腦找出真兇的連續殺人命案。

《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，由瀚草文創、南方電影攜手打造，金獎幕後團隊曾瀚賢、湯昇榮擔任製作人，並由以《下半場》榮獲台北電影獎最佳導演張榮吉與以《噬罪者》入圍金鐘6項大獎的張亨如共同執導，集結金獎影帝、影后吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏擔綱主演，《華燈初上》製作人兼女主角的林心如特別演出。

《模仿犯》前導預告以一起女子遭受綁架、凌虐的慘叫聲掀起開端，數則連續殺人犯的報導報導緊接而來，一名疑似背後主使者的男子也隨著媒體報導戴著詭譎日式能面具現身挑釁：「期待吧，遊戲就要開始了！」接著一連串的綁架案件線索片段，隨著邪惡的擴張不斷浮上檯面，資深金獎影帝「阿西」陳博正在劇中甚至為了喚回親人，犧牲形象在路上學狗爬，弔詭緊湊的超展開讓預告壓迫感瞬間拉高，疑似背後主使的神秘面具男更囂張的登上電視台威脅：「不信我會再殺一個是嗎？」猖獗行徑讓擔任負責偵辦整起連續殺人案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）也忍不住透過媒體對他喊話：「我一定會抓到你的，你玩完了！」霸氣宣言為檢警良善正義與兇手絕對之惡的衝突對抗揭開序幕。

預告中面具男真面目也引發網友熱議猛猜：「兇手到底是誰？」、「面具看起來超詭異」。從《華燈初上》到《模仿犯》不斷經歷全民猜兇手的吳慷仁也笑著表示：「類型劇就是這麼有趣，不到最後你都不會知道兇手是誰？結局是什麼？就像每個角色間都有一條線牽引著，會隨著劇情推進慢慢整理、散發出去，我自己就隨著曉其（角色名）把每個角色牽連起來，很像把一條條的人物線索結成一個蜘蛛網，我覺得那個蜘蛛網是展開的很漂亮，很期待觀眾跟我們一起釐清這每條線的脈絡。」

《模仿犯》劇情以一場連續殺人命案做為故事起源，透過90年代媒體的力量把所謂的「惡」散播至每個人的心中，在社會價值觀紛飛混亂的狀態，躲藏在幕後的兇手徹底展現出「罪惡背後，藏著最惡」，多次挑釁檢警、司法體制，假他人之手一點一滴摧毀社會秩序與和平。製作人曾瀚賢表示：「《模仿犯》其實就是一場慾望失控，惡像病毒蔓延在城市的過程，也希望透過《模仿犯》中善與惡交織所產生的對話，成為療癒大家的善良能量，在這個瘋狂世界，我們都需要更多的光亮來照耀彼此。」

面對《模仿犯》如此錯綜複雜的劇情架構，讓劇組從籌備改編、拍攝到後期製作耗時超過3年，審慎製作影集每個細節，企圖打造華語類型影集的全新型態，而對於作品即將於3月31日與全球觀眾見面，導演張榮吉興奮表示：「很期待我們醞釀許久的作品終於要與觀眾見面，我們在這樣的懸疑推理類型片形式包裝底下，其實更多的是掙扎的人性對於善與惡的爭辯，也在視覺、動作或場面上做了很多新的嘗試與突破，希望給觀眾一個新的感官刺激。」導演張亨如也分享：「因為以往很多懸疑推理的作品都著重在案件上，這次我們除了案件敘事的流暢外可以多著墨一些角色的立體感，也許是從一個大眾所認為的『惡』做為出發，但其中的每個人物都加了很多巧思與值得反思的地方在其中，希望能夠讓觀眾在觀影時，除了只是去看一個類型片之外，也能夠有其他的獲得。」