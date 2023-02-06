台北市內湖科技園區交通問題令人詬病，市長蔣萬安成立專案小組解決，副市長李四川上月首度邀相關單位討論初步方案，台北捷運將研擬早晚鳥票，估可提供民眾票價4折優惠，吸引員工改搭捷運通勤，並與企業溝通讓員工彈性上下班分流，紓緩內科塞車。以搭北捷忠孝敦化站到港墘站估算，每月約可省近800元。

北捷港墘、西湖及劍南路站點靠近內科，李四川提出早鳥票、晚鳥票概念，盼民眾搭捷運早一點上班或晚一點下班分流，初步評估提供民眾4折票價，盼透過交通管理方式讓民眾彈性上下班，也減少使用私人運具。

李四川表示，早鳥以出站時間計算，晚鳥以入站時間為準，由北捷系統設定，民眾持有悠遊卡等電子票證，通過閘門扣款時自動享有優惠，但一次性票證就不適用。至於詳細優惠時間、折扣及適用站點，將由北捷研擬評估，在下次開會時提出。

以忠孝敦化站至港墘站試算，現行票價單趟為30元，以上班日22天、去回程估算，每月花費為1320元，若採用4折優惠則是528元，可省下792元。

李四川說，有些民眾雖然已購買1280交通月票，但針對短程民眾也應提供更大優惠，且現行內科不少公司都附有免費停車場以招募員工，無形中鼓勵大家開車，住得比較近的員工也會選擇開車，因此盼以更優惠票價吸引員工改搭捷運上班。

他指出，北市產發局將拜訪各企業推廣彈性上下班，也可採用「跳蛙公車」，由企業統計人數指定公車路線，上下班送員工到新北、桃園、基隆等地，若1輛公車載送20人，等於馬路上就少掉20輛車，另外，企業主先前建議的藍色公路目前評估較有困難。

事實上，前市長柯文哲任內，2016年曾在文湖線西湖站、港墘站試辦3個月早鳥優惠措施，持電子票證「出站」的旅客，享有單程票價4折優惠，但卻沒有下文。李四川說，當時未與企業充分溝通，企業沒有實施彈性上下班，因此員工並不會提早搭捷運上班，因此他請產業局多溝通，除了使用捷運還可以派公車，一定要有配套措施。

至於短期內可改善項目，李四川提到，先前他與蔣萬安一同視察，發現車輛自瑞光路轉到港墘路接著左轉上高速公路，此路段容易塞車，將率先推動智慧型號誌管制車流。

李四川還要求北市交工處針對港墘路、民權東路6段智慧號誌在今年底前完成設置，其餘路段分階段完成，以動態號誌針對不同車流動態調整綠燈時間，讓紅綠燈效率達到最高。

另外，時段性禁止左轉標誌改為LED燈箱照明的「內照式標誌」，加速於2月底完成，讓用路人看得清楚；北市停管處則針對瑞光路全時段取消路邊停車格或實施尖峰時段禁止停車，通盤檢討評估。

李四川強調，相關單位都有就其主管業務提出解決方案，會再來看看哪個方式最好，也許同時實施多個方案。

北捷指出，台北市政府為了解決內科交通問題，已成立專案小組，本公司隸屬交通組，有關是否推出早鳥票、晚鳥票及相關規畫，將於交通局討論後，於專案小組會議中討論。