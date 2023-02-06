美國放空機構興登堡投顧（Hindenburg Research）在1月24日指控阿達尼集團財報造假、隱匿債務和操縱股價，引發投資人拋售阿達尼股票，集團旗下事業市值迄今崩跌逾半，累計超過1,100億美元。

阿達尼集團旗艦事業阿達尼企業（Adani Enterprises）6日股價一度挫低近10％，終場跌幅收窄至2％。自興登堡發布報告以來，該公司市值蒸發將近280億美元。

阿達尼電力傳輸（Adani Transmission）6日收盤暴跌10％；天然氣（Adani Total Gas）、綠能（Adani Green Energy）與食用油事業阿達尼豐益（Adani Wilmar）跌幅皆為5％。港口與經濟特區（Adani Ports and Special Economic Zone）是股價唯一收紅的子公司，上漲8.6％。

另一方面，印度媒體Mint引述內情人士表示，阿達尼集團打算削減資本支出，向債權人提供更多擔保品，並可能將部分業務的目標成長期間延長，由12個月延展到16至18個月。該報導表示，待風波落幕，阿達尼的成長腳步可能回到平常速度。

阿達尼集團發言人6日發布聲明稿，指稱該篇報導一派胡言，表示集團將提前清償所有股票質押借款。阿達尼集團同日宣布已提前償還價值11.1億美元的股票借款。

阿達尼集團股價落難，引發信評機構相繼示警。穆迪日前警告，該集團可能難以籌措資本，而標普調降兩家子公司展望。

阿達尼陷入風暴迫使阿達尼企業在2月稍早撤回25億美元股票增資案，集團董事長阿達尼（Gautam Adani）身家財富大縮水，失去亞洲首富頭銜，全球富豪排名也下滑。