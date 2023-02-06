美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年來台時，造成台海局勢緊張，近期又傳出美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）有可能在今年春季訪問台灣的消息，各界擔憂兩岸關係恐更加惡化。對此，《TVBS新聞網》日前發起網路投票，想要探知台灣網友對於麥卡錫來台的態度。

該調查發現，台灣有將近8成5的網友，對於麥卡錫來台相當不支持；而站在麥卡錫訪台一方的民眾，僅僅只有11%，結果可以說是相當懸殊；另針對美中現在於科技、金融、政治等領域多方開戰，更是有9成的網友，憂慮台灣成為兩國之間的棋子，裡面還有8成1是非常擔心，不擔心的人則少到只剩9%。

不過麥卡錫在本月3日接受媒體訪問時，稱自己目前並沒有安排前往台灣的行程。但麥卡錫還是強調，「讓我們說清楚，中國永遠不能告訴我哪裡可以去，哪裡不能去」。

另美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前亦表示，將要在4月訪問台灣，不過對於麥卡錫是否同行，麥考爾僅回應，「尚未最終確定」。