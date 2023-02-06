外交部長吳釗燮為前往土耳其的救難隊授旗。（陳麒全攝）

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8級淺層地震，傳出已造成嚴重的傷亡，我國政府主動向土耳其表示協助的意願，第一批的搜救隊在6日晚間搭機啟程，外交部長吳釗燮與內政部長林右昌也前往授旗。（陳麒全攝）

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8級淺層地震，傳出已造成嚴重的傷亡，我國政府主動向土耳其表示協助的意願，第一批的搜救隊在6日晚間搭機啟程。（陳麒全攝）

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8級淺層地震，傳出已造成嚴重的傷亡，我國政府主動向土耳其表示協助的意願，第一批的搜救隊在6日晚間搭機啟程。（陳麒全攝）

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8級淺層地震，傳出已造成嚴重的傷亡，我國政府主動向土耳其表示協助的意願，第一批的搜救隊在6日晚間搭機啟程。（陳麒全攝）

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8級淺層地震，傳出已造成嚴重的傷亡，我國政府主動向土耳其表示協助的意願，第一批的搜救隊在6日晚間搭機啟程。（陳麒全攝）

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也到桃機為赴土耳其的救難隊握手致意。（陳麒全攝）

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8級淺層地震，傳出已造成嚴重的傷亡，我國政府主動向土耳其表示協助的意願，第一批的搜救隊在6日晚間搭機啟程，外交部長吳釗燮與內政部長林右昌也前往授旗，土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也到桃機為赴土耳其的救難隊握手致意。

土耳其南部卡赫拉曼省當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8級淺層地震，周邊鄰近省分包括哈泰伊（Hatay）、加濟安特普（Gaziantep）、阿達那（Adana）等均可感受明顯搖晃，目前已知造成逾千人死亡，數千人受傷，多棟建物倒榻，並已發生至少17次的餘震，且傷亡人數仍在增加中。

台灣的搜救隊在獲知消息後，6日晚間整備出發，準備前往土耳其協助救災，吳釗燮與林右昌也特別前往桃園國際機場授旗，並為搜救隊員加油打氣，同時也叮嚀隊員們在救難之餘，也要照顧好自己的身體，注意自身的安全，土耳其駐台代表貝定可也到機場，為赴土耳其的救難隊一一握手致意，表達感謝。

林右昌表示，在當年921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣的隊伍之一，「這次土耳其有難，台灣來幫忙」，早上在接獲媒體報導後，輪值的國際救援縣市以及人員，就立即展開裝備跟人員整備作業，當內政部在下午接獲外交部通知，土耳其政府正式接受台灣救援，相關單位立即展開出發的準備。

林右昌說，目前整體的救援規劃是130名的隊員及醫護人員，另外還有5隻搜救犬，及重達約13噸的裝備，因為土耳其目前在災區的天候狀況惡劣，空中交通也紊亂，經過外交部跟土耳其政府溝通協調後，採取兩梯次的救援隊出發規劃。

林右昌指出，第一梯次40人的救援隊伍以及3條救援犬，會在6日晚間立即出發，另外規劃在7日早上9時，另一批總共90名搜救人員，包括2條救援犬也會準備出發，7日的專機，將由長榮航空執飛前往，所需的經費由賑災基金全額支應。

吳釗燮表示，經過駐館清查的結果，已知有一戶台灣人位在災區，目前已獲救，台僑一切安好，在土耳其發生地震後，外交部就跟駐館及土耳其駐台代表處保持密切聯繫，儘速了解當地需要協助事項，外交部也決定捐助20萬美元，作為第一次的捐助。

吳釗燮指出，外交部協助台灣的國際救難隊跟土耳其航空公司協商，6日晚間第一梯次的搜救隊伍出發，就是在緊密協商後的結果，接下來還有一個約90人的組隊要再搭乘包機出發，也正在密切協調中。

吳釗燮說，根據外交部掌握狀況，當地受損、受災的情形嚴重，到目前為止應該已有1000多人喪生，依據駐館的了解，當地目前氣溫非常低且在下雪，陸、空交通非常不方便，台灣主動向土耳其表示可提供協助，土耳其方面也跟政府保持密切聯繫，也是在6日下午獲知，土耳其真的希望能有搜救隊協助，所以第一批的救難隊才會在6日晚間出發。