知情者透露，沙烏地阿拉伯已把3月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官方售價，比阿曼╱杜拜報價的每桶溢價調高0.2美元至2美元，而非市場預估的調低0.3美元。這是沙國六個月來首度調高溢價，外界認為是沙國看好中國的能源需求回升而做此決定。