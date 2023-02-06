沙國看好中國需求回升 調高3月銷往亞洲油價 23:202023/02/06 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知情者透露，沙烏地阿拉伯已把3月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官方售價，比阿曼╱杜拜報價的每桶溢價調高0.2美元至2美元，而非市場預估的調低0.3美元。這是沙國六個月來首度調高溢價，外界認為是沙國看好中國的能源需求回升而做此決定。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 看好中國經濟復甦 油價漲 秦剛與沙國外長通話 尋求擴大經貿合作 全美半數州 將調高最低時薪 #沙國 #調高 #看好中國 #需求回升 #銷往亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》外資連4挺 中鋼衝半年高價 17:392023/01/12 財經 C羅入住沙國最高檔四季酒店 一個月要價高達近千萬元 22:432023/01/08 體育 美國23州從元旦起調高最低工資 11:462023/01/02 財經 基本工資、免稅額將調高 16項惠民措施 元旦上路 04:102022/12/30 財經要聞 警消超勤加班費調高至19K 南市議員籲市府盡速編列給付 18:472023/01/04 政治 沙國王儲沙爾曼 高油價時代大贏家 04:102023/01/03 財經要聞 李家超抵沙烏地阿拉伯 稱有信心達成多項協議 13:202023/02/05 兩岸 《期貨》春節長假前 期交所將調高各類契約保證金 17:292023/01/10 財經 東南亞最低工資 再掀漲風 04:102023/01/07 財經要聞 C羅推動沙國瘋足球 04:102023/02/06 專題周報 《期貨》因應春節長假 期交所調高多項契約保證金 15:292023/01/03 財經 亞德客-KY2月密集參加法說會 首場3日登場 股價先表態大漲 12:322023/02/03 財經 期交所 春節調高保證金 04:102023/01/04 證券．權證 葉倫籲調高債限 防債務違約 04:102023/01/15 全球財經 通殺！這國smart遊走美中 撂話1招搞定2大強權 10:402023/01/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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