英國數萬名護士和救護車人員6日示威，要求加薪來反映逾40年最嚴重通膨，為英國公共衛生系統歷來規模最大罷工，人力不足給國民保健署（NHS）構成更大壓力。政府以大幅加薪會進一步推升物價為由，未達成薪資談判而激發這次大罷工。