英國數萬名護士和救護車人員 6日示威要求加薪 23:202023/02/06 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國數萬名護士和救護車人員6日示威，要求加薪來反映逾40年最嚴重通膨，為英國公共衛生系統歷來規模最大罷工，人力不足給國民保健署（NHS）構成更大壓力。政府以大幅加薪會進一步推升物價為由，未達成薪資談判而激發這次大罷工。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 戰爭命脈維繫者 萊茵金屬獲美戰術卡車「CTT」合約 《國際金融》英國央行升息2碼 暗示抗通膨已見轉折 台灣燈會明登場 全國首創獨特系統避免梨泰院事件上演 #系統 #英國 #加薪 #數萬 #護士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林俊傑巡演登英國權威雜誌 幕後團隊揭疫後製作秘辛 11:532023/02/04 娛樂 化身交流大使 林鐵DL-34機關車抵英國 04:102023/02/04 地方新聞 英澳反對改變台海現狀 印太核潛計畫獲重大進展 04:102023/02/04 焦點新聞 疫後內需爆發 餐飲業1月加薪10％搶才 04:102023/02/05 財經焦點 創心醫電 打造遠距醫療照護 04:102023/02/05 產業特刊 永豐銀統籌主辦茂宣43億聯貸 助充實營運資金 13:332023/02/03 財經 海外期貨平台斷線 金管會緊盯 04:102023/02/04 財經要聞 《國際社會》薪資爭議持續 英國面臨史上最大醫護人員罷工 13:282023/02/06 財經 海外期貨平台斷線波及台 金管會緊盯二件事 13:342023/02/03 財經 JJ登封英雜誌 寫歌拚年底出輯 04:102023/02/05 娛樂新聞 南部春雨恐不足 專家警告：須有節水準備 13:232023/02/05 生活 《國際金融》傳英國官方考慮籌備「央行數位貨幣」 10:382023/02/06 財經 宋仲基傳八月升格當爸 英國辣妻「孕肚隆起」照流出 11:152023/02/03 娛樂 大眾運輸的惡循環 04:102023/02/06 專題周報 英開始訓練烏操作「挑戰者2型」坦克 領導人再通話 04:322023/02/05 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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