德國零售業協會（HDE）公布2月消費者信心指數，從1月88.54點上升至91.93點。儘管指數連續四個月上升，顯示民眾對經濟和個人所得愈來愈有信心，但指數仍未回到俄烏戰爭前水準。HDE指能源價格高漲讓民眾傾向增加儲蓄。