德國2月消費者信心指數91.93點 連升四個月 23:202023/02/06 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國零售業協會（HDE）公布2月消費者信心指數，從1月88.54點上升至91.93點。儘管指數連續四個月上升，顯示民眾對經濟和個人所得愈來愈有信心，但指數仍未回到俄烏戰爭前水準。HDE指能源價格高漲讓民眾傾向增加儲蓄。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際產業》能源成本仍高 德國企業今年將多支付4成費用 歐洲學校前揮納粹旗 2男挨罰6000元 供戰車援烏抗俄 德國機場與政商機構網站遭網攻 #德國 #消費者信心指數 #四個月 #HDE #連升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孫公司WOFI聲請破產 億光：已逐年認列虧損 16:122023/01/30 財經 歐盟力挺 將再訓1萬5千名烏軍抗俄 15:062023/02/02 國際 德國政府積極降低對中國依賴 德大企業仍持續押寶中國 19:512023/01/27 兩岸 《鋼鐵股》鋼價高檔有撐 豐興廢鋼3連升 11:382023/02/06 財經 《國際經濟》迦納債務重整 德國點名中國需參與 16:382023/02/04 財經 滬指收跌22點 終止連升兩日 17:232023/02/03 財經 德國總理蕭茲重申 不會提供戰機給烏克蘭 07:132023/01/30 國際 德國23歲女子詐死 上網找撞臉者當替身殺害 15:132023/01/31 國際 時論廣場》俄烏戰爭何時結束（江靜玲） 19:502023/01/30 時論廣場 德蒐集俄侵烏證據 籲國際共同將肇事者繩之以法 12:062023/02/06 國際 美援烏政策大轉變 拜登宣布提供31輛M1艾布蘭坦克 05:352023/01/26 國際 普丁爭取侵烏民心 暗示動用核武 04:102023/02/04 焦點新聞 加速海外搶單 寧德時代德國廠 啟動營運 04:102023/01/29 全球財經 德國批准軍援烏克蘭豹1戰車 另擬再供防砲車 10:472023/02/03 國際 白宮：拜登致電英法德義領袖 商討援烏抗俄 05:362023/01/26 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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