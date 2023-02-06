印尼Q4 GDP年增5.01％連續七季成長 23:202023/02/06 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼統計局6日公布第四季國內生產毛額（GDP）成長率年增5.01％，連續七季成長，高於市場預估的年增4.95％，但明顯低於第三季的年增5.72％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然許多企業增加投資，但受政府第四季支出年跌4.8％影響而削弱刺激經濟的力度。 印尼2022年全年GDP成長5.31％，高於2021年的成長3.69％。 大陸解封內需復甦 高盛預估可提升全球GDP約1％ 美1月非農就業人口新增51.7萬人 高於市場預期 中國去年GDP增3％ 資本拉動貢獻率5成 #GDP #印尼 #季成長 #高於 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市失聯移工1家5口南寮打零工 自行到案盼返鄉 09:422023/02/03 社會 韓國1月CPI年增5.2％ 改寫三個月新高 11:042023/02/02 財經 能源價格下跌衝擊出口 印尼去年Q4經濟成長估放緩 11:222023/02/03 財經 國發會：GDP有望比2.75％高 04:102023/02/03 財經焦點 台灣生命鬥士送愛南亞 印尼阿富汗難民國手米娜·阿薩迪(Menna Asadi)榮獲周大觀雯球熱愛生命獎章 18:432023/02/06 生活 《國際經濟》印尼去年GDP成長5.31% 近9年新高 13:482023/02/06 財經 稅收豐收 租稅負擔率24年新高 04:102023/02/03 財經焦點 長三角占陸GDP總量24％ 區內41市舟山增速第一 12:492023/02/06 兩岸 大陸7城市GDP破2兆 武漢緊跟在後 04:102023/02/03 話題觀察 《國際經濟》日本觀光客重現 拉抬上季GDP 10:582023/02/04 財經 陸學者預測今年GDP增10兆人民幣 對全球經濟成長貢獻逾三成 18:492023/02/06 兩岸 《國際經濟》全球成長動能停滯 印尼上季GDP難續強 10:582023/02/03 財經 韓通膨復燃 央行恐再升息 04:102023/02/03 全球財經 《金融股》北富銀主辦 鈺齊8300萬美元聯貸案簽約 15:082023/02/03 財經 西方制裁被看沒有？俄經濟竟扛住了！歐洲2強國輸到脫褲 11:042023/02/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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