土耳其南部發生規模7.8的強震，是今年以來全球最劇烈的一場地震，不僅有許多建築物倒塌，傷亡人數更不斷增加。事件發生後，有PTT鄉民熱議，當年台灣發生921地震時，土耳其在第一時間就派人抵台，給予許多支援，留言直說：「我們該出發幫忙了，願平安」，而今（6）日晚間，消防署也派出40名救援人員，搭機前往當地救援。

綜合外媒報導，土耳其南部卡赫拉曼省（Kahramanmaraş）於當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8級淺層地震，強烈搖晃波及大部分土耳其、敘利亞地區，且1分鐘內高達8次有感餘震，造成許多建築物、樹木等倒塌，傷亡人數恐達上千人。

土耳其搜救隊探視他們救出的受困民眾廖素英。（報系資料照）

消息一出，引起各界高度關注，台灣PTT鄉民在分享土耳其相關新聞時，有不少人都提到，1999年台灣發生921大地震時，土耳其曾派遣救難隊援助，且該國救援隊在震後50小時便飛抵台灣，是最早抵台的國際救援隊之一，也因此搭起兩地間友誼的橋梁。

不少網友在PTT的討論串中留言，「感謝你們當初的幫忙」、「謝謝您們！國際的好朋友」、「謝謝他們大老遠跑來幫忙，溫馨」、「感念921時對台灣大量的援助，救難隊第一個到，還把大量的臨時屋送到台灣提供居民臨時居所」、「希望一切平安」、「希望別有太多人傷亡」、「我們該出發幫忙了，願平安」。

除此之外，還有網友翻出土耳其籍藝人吳鳳2020年的臉書發文，指出「主動幫忙先建立兩國之間的關係是台灣」，因1999年8月17日土耳其發生了規模7.4的大地震，造成萬人喪生，吳鳳說：「當時土耳其資源很不夠，當下台灣馬上伸出援手」。

而消防署也在今日晚間表示，台灣已派出40名救援人員，包括：消防署10人及台北市消防局30人、搜救犬3隻、裝備器材約4至5噸，乘坐10時25分土耳其航空班機，飛往當地參與救援。