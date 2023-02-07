雀巢執行長史奈德（Mark Schneider）接受《法蘭克福匯報》專訪時表示，今年價格漲幅將不及去年顯著，但一年當中「還是會進行部分漲價」。
去年在各項成本全面飆漲的情況下，雀巢大幅調漲產品價格。去年1到9月雀巢有機營收年增8.5％，其中有7.5個百分點都來自漲價。
無獨有偶，去年12月宣布在美國漲價的億滋國際也在近日表示成本依舊偏高，但預期今年價格漲幅不及去年。該公司執行長范德普（Dirk Van de Put）表示今年若各項成本回穩，將不會在美國漲價，但正在協商歐洲漲價事宜。
食品大廠雀巢（Nestle）預告今年因應成本上漲將再度漲價，但漲幅不及去年顯著。同業億滋國際（Mandelez International）也表示只要各項成本穩定，今年價格漲幅將較去年縮小。
雀巢執行長史奈德（Mark Schneider）接受《法蘭克福匯報》專訪時表示，今年價格漲幅將不及去年顯著，但一年當中「還是會進行部分漲價」。
去年在各項成本全面飆漲的情況下，雀巢大幅調漲產品價格。去年1到9月雀巢有機營收年增8.5％，其中有7.5個百分點都來自漲價。
無獨有偶，去年12月宣布在美國漲價的億滋國際也在近日表示成本依舊偏高，但預期今年價格漲幅不及去年。該公司執行長范德普（Dirk Van de Put）表示今年若各項成本回穩，將不會在美國漲價，但正在協商歐洲漲價事宜。
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