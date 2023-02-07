戴爾股價6日美股盤前上漲2％報43美元。按上周五收盤計算，其今年來累漲5％，低於那斯達克綜合指數的累漲15％。

其共同財務長克拉克（Jeff Clarke）透過內部備忘錄，向員工表示目前市場需求將「因不明朗的未來而繼續被削弱」。

戴爾之前已做出連串削減成本的行動，包括暫停聘僱、限制員工出差和縮減戶外服務的支出等，來因應後疫情期PC銷售下跌的窘境。其逾半營收來自PC銷售。

但克拉克強調這些行動已經不足以減輕公司的財務負擔，所以才會有裁員決定。

據戴爾向美國證管會（SEC）報備資料，其截至2022年1月28日止員工總數約13.3萬人，當中約三分之一員在美國。

他表示公司正採取多項措施去重整其銷售、客服、產品研發與工程等團隊組織來提高效率，並且將會把這次裁員的相關費用，認列在1月底結束的第四季度財務報表裡。

克拉克說，公司採取各項削減成本做法，是為了在經濟走向衰退前做出因應，讓公司在未來能變得更強大，為市場需求回升時做好準備。

研究公司IDC預測今年PC與平板電腦銷售量下跌2.6％。戴爾對手惠普（HP）也表示將裁員高達6,000人。