前新竹市長林智堅論文抄襲遭撤銷兩個碩士學位，戰清白至今接連吞敗，連教育部都駁回中華大學訴願案，讓外界揣測小智已遭到綠營切割。民眾黨台北市議員林珍羽6日在《新聞大白話》節目強調，總統蔡英文當初叫所有人相信她、挺小智，無論是否識人不清，都是很大的搧巴掌。民進黨想為2024清除戰場，但仍有如翁達瑞等側翼用歪理護航小智，現在蔡英文及民進黨政府最怕的是，他們已經沒有辦法控制側翼的言行了。

「現在整個民進黨的狀況，就是在為2024清除戰場。」林珍羽表示，為什麼這樣說？裝睡的人叫不醒，小英是不是在裝睡？她根本不敢醒來。道不道歉有兩個點，第一，她該怎麼道歉？她用總統及黨主席的身分，叫全黨及全台灣人民相信她，她該怎麼道歉？第二，要說她是被人家誤導嗎？還是說她識人不清嗎？這對一個國家元首來說，都是非常大的一個搧巴掌。

林珍羽提到，大家說她是不是怕側翼？「我認為她不是怕側翼！」而是妳自己本身的論文本來就已經疑點重重了，妳1.5個博士論文都已經講不清了，要怎麼替林智堅來護航？這才是蔡英文現在很大很大的問題。以及民進黨和所有的民意代表，到底該怎麼辦？當初被下的這個指令，到底執行或不執行？這是民進黨現在面臨到很大的問題。

「我認為，是非黑白比妳的立場還重要。」林珍羽指出，比如說所謂留美教授翁達瑞，他寫的言論是什麼？只准教授剽竊，不准學生抄襲？這種歪理你作為教授適格嗎？怎麼會用這樣的方式誤導呢？甚至陳明通還鼓吹大家，一定要來分享翁達瑞的這篇言論，這是不是太可笑了？

林珍羽強調，現在蔡英文及民進黨政府最怕的是什麼？他們已經沒有辦法控制側翼了。當初企業跟佛教團體要捐贈疫苗時，你們是怎麼樣去侮辱這些佛教團體的？這時候就表示小英妳帶領的整個民進黨執政團隊，完全沒有辦法控制妳的側翼。跟很多民進黨友人聊到時，他們都說，其實側翼他們真的控制不住了。