土耳其今（6）日發生規模7.8級強震後餘震不斷，甚至出現7.7級的地震，官方統計目前死亡人數超過1372人，至少3300人受傷。回顧過去，土耳其曾在台灣921大地震時第一時間派員來台，當地NGO組織「AKUT救援協會」（AKUT Search and Rescue Association）也派出17名隊員參加救援。如今土耳其發生強震，台灣網友們也紛紛湧入AKUT的臉書粉專祈福。

回顧921地震發生時，AKUT派出17名隊員參加土耳其救難隊，且在地震隔天就抵達台灣，震後50小時，AKUT在彰化的龍邦富貴名門大樓殘骸救出1名廖姓女子，兩國情誼就此結下；據《中央社》報導，參與救援的第一代AKUT成員艾揚（Emre Ayan）2019年受訪時曾說，「我非常肯定，當我們需要幫助的時候，台灣人也會前來幫助我們」。

藝人吳鳳過去曾透露，其實當年921的1個月前，土耳其也在8月17日發生規模7.4強震，台灣在土耳其資源不夠的當下，馬上主動伸出援手，後來土耳其人也派員到南投救援。2020年年台灣發生台鐵太魯閣號出軌事故、高雄城中城火災事件時，AKUT也馬上在社群粉專發文，表達慰問之意。

今日土耳其發生強震後，AKUT馬上派遣隊員抵達地震區域展開救援，並在臉書粉專更新當地災情。許多台灣網友也在消息曝光後，湧入AKUT粉專表達慰問，紛紛留言「希望所有人平安，加油土耳其的朋友們」、「願上帝賜福土耳其平安」、「祈求平安」、「天祐土耳其及敘利亞，救災順利、平安」、「土耳其加油，來自台灣的祝福！」