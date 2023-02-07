雷諾股價在6日盤中下跌0.6％至38.80歐元，日產股價在收盤小漲2.1％至472日圓。
雷諾與日產在1月底已宣布，雷諾對日產持股將有28.4％移轉給一家法國信託公司，使雷諾對日產持股比重從43％降至15％，讓雙方交叉持股比重相同。根據6日最新聲明，雷諾日後有權出售法國信託持有的日產股權，屆時日產將有優先出價權。
然而，6日聲明並未透露日產將以多少金額買下Ampere的15％股權。雷諾預計推動Ampere上市，部分分析師估計Ampere市值約在100億歐元。
雷諾與日產汽車6日針對重整結盟的談判結果公開更多細節，繼雷諾承諾對日產持股比重減至15％後，日產也承諾收購雷諾電動車事業Ampere的15％股權，但詳細金額不明。
雷諾股價在6日盤中下跌0.6％至38.80歐元，日產股價在收盤小漲2.1％至472日圓。
雷諾與日產在1月底已宣布，雷諾對日產持股將有28.4％移轉給一家法國信託公司，使雷諾對日產持股比重從43％降至15％，讓雙方交叉持股比重相同。根據6日最新聲明，雷諾日後有權出售法國信託持有的日產股權，屆時日產將有優先出價權。
然而，6日聲明並未透露日產將以多少金額買下Ampere的15％股權。雷諾預計推動Ampere上市，部分分析師估計Ampere市值約在100億歐元。
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