烏克蘭軍人抵達英國，開始學習操作最先進的挑戰者2式坦克(Challenger 2)，就像駕訓班一樣，他們要先上「坦克教練車」(Driver Training Tanks)，熟練之後，才會上真的坦克。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，第一批烏克蘭坦克兵在1月29日抵達英國，立即展開訓練。

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iHiOmqR14U — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2023

英國國防部在推特上發布，烏克蘭軍人的班機在晚間抵達英國，他們很快就就趕往訓練營，準備學習駕駛坦克。另一組照片就展示，他們登上了專用的坦克訓練車。

坦克教練車外型相當獨特，只有底盤與挑戰車2式坦克相同，原本的砲塔改成視野良好的模擬車長席，後方還有教官指導席。

英國同意提供烏克蘭14輛挑戰者2式坦克，數量明顯不足，或許英國日後還會增加，他們需要一段時間，才能將庫存的坦克啟封。

報導稱，加拿大已有4輛豹2A4坦克已裝上C-17運輸機，預計幾小時後就可抵達.隨著多個國家同恴捐贈豹2，顯然豹2才是烏克蘭現代化坦克部隊的骨幹。

德國豹2的坦克教練車。(圖/KMW)

德國豹2也有自己的坦克教練車，與挑戰者坦克教練車不同，豹2的教練車有車蓬，還有一支裝飾用的砲管。