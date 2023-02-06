烏克蘭軍人抵達英國，開始學習操作最先進的挑戰者2式坦克(Challenger 2)，就像駕訓班一樣，他們要先上「坦克教練車」(Driver Training Tanks)，熟練之後，才會上真的坦克。
戰區(The Drive-The Warzone)報導，第一批烏克蘭坦克兵在1月29日抵達英國，立即展開訓練。
英國國防部在推特上發布，烏克蘭軍人的班機在晚間抵達英國，他們很快就就趕往訓練營，準備學習駕駛坦克。另一組照片就展示，他們登上了專用的坦克訓練車。
坦克教練車外型相當獨特，只有底盤與挑戰車2式坦克相同，原本的砲塔改成視野良好的模擬車長席，後方還有教官指導席。
英國同意提供烏克蘭14輛挑戰者2式坦克，數量明顯不足，或許英國日後還會增加，他們需要一段時間，才能將庫存的坦克啟封。
報導稱，加拿大已有4輛豹2A4坦克已裝上C-17運輸機，預計幾小時後就可抵達.隨著多個國家同恴捐贈豹2，顯然豹2才是烏克蘭現代化坦克部隊的骨幹。
德國豹2也有自己的坦克教練車，與挑戰者坦克教練車不同，豹2的教練車有車蓬，還有一支裝飾用的砲管。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。