聯發科法說會後，內外資大型研究機構看後市觀點並無明顯調整，仍呈「看多者續看多、保守者續偏空看待」的景象，多頭代表包括：富邦投顧、美銀、中信投顧、大和資本、瑞信、海通國際、摩根大通與瑞銀證券等，推測合理股價介於826元～864元，由股價預期來看，樂觀派的共識度相當高。

保守的研究機構代表則有高盛、花旗環球、里昂、摩根士丹利、凱基投顧、匯豐證券等，推測合理股價最低是匯豐的505元。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，聯發科第一季營收財測稍微令市場失望，所幸毛利率仍相對亮眼，並等待需求於第二季回溫；由此說法來看，海通國際認為，拉貨偏慢主要是由於OEM廠並不急於建立庫存，但隨庫存下降，研判此趨勢將會扭轉。

同時，大陸智慧機市場2023年表現將會強於預期，蒲得宇研判，隨智慧機市場回溫，供應鏈廠商將會很快改變態度，根據海通國際調查，部分OEM廠已開始計畫調升零組件拉貨、出貨量目標。

保守派的里昂證券則認為，從聯發科股價反彈狀況觀之，市場已將第二季起的需求回溫反應在股價中，儘管聯發科對毛利率、定價與市占率看法均相對正面，但來自下游硬體業者與同業所造成的價格壓力仍揮之不去，重申「賣出」投資評等。

凱基投顧表示，聯發科2022年第四季庫存水位約為四個月，推測庫存問題恐須更長時間方可解決。由於高庫存水位尚待去化，預期第二季營收僅將溫和復甦。