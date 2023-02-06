土耳其一天內連2起分別規模7.8及7.6級大地震，外加至少30次規模4以上的餘震，最大威力甚至達6.7級，讓倖存者形容「一切宛如世界末日」。推特流出越來越多災區慘況，當地一名記者進行連線到一半，竟遭第二起強震波及，他與攝影記者拔腿狂奔，最終幸運逃過死劫。

根據外媒報導，這名土耳其電視台(A Haber)記者當時人在南部城市馬拉蒂亞(Malatya)，距離震央加濟安泰普（Gaziantep）約230公里，他站在滿是積雪的道路上連線報導，帶觀眾直擊清晨強震後，民宅倒塌場景。只見警鈴聲響徹雲霄，還有居民聚集觀望，突然四周一陣騷動，第二起7.6強震正蠢蠢欲動，身後一幢幢大樓接連崩落，粉塵瓦礫如海嘯般襲來，他們像被追殺似的倉皇逃命，尖叫、哀嚎聲四起。攝影記者再也掌控不住器材，畫面晃動的歪七扭八，完整記錄下驚險逃跑過程。

至於這名記者是否存活，事後有畫面拍到，慌亂過後，他看到一名崩潰大哭的女童受到驚嚇，於是主動上前幫忙，將她扛至肩上，這一幕也引起所有網友讚不絕口。