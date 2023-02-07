桑默斯5日接受CNN節目《Fareed Zakaria GPS》訪問時指出：「與幾個月前相比，美國經濟軟著陸機率看起來更大了。」

儘管桑默斯深受鼓舞，但他依然提醒「現在說我們已脫離困境是錯誤的」，因為通膨與兩三年前相比依然高得離譜，想讓通膨回落至美國聯準會（Fed）設定目標恐怕還是非常困難。

喬治艾娃同日接受CBS節目《60分鐘》訪問時表示，「據我們掌握的數據，我們認為美國能夠安然度過今年、驚險躲過衰退，而軟著陸可能性持續存在」。