桑默斯5日接受CNN節目《Fareed Zakaria GPS》訪問時指出：「與幾個月前相比，美國經濟軟著陸機率看起來更大了。」
儘管桑默斯深受鼓舞，但他依然提醒「現在說我們已脫離困境是錯誤的」，因為通膨與兩三年前相比依然高得離譜，想讓通膨回落至美國聯準會（Fed）設定目標恐怕還是非常困難。
喬治艾娃同日接受CBS節目《60分鐘》訪問時表示，「據我們掌握的數據，我們認為美國能夠安然度過今年、驚險躲過衰退，而軟著陸可能性持續存在」。
美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）對於美國經濟前景看法轉趨樂觀。兩人異口同聲表示，即便美國仍面臨艱鉅通膨挑戰，但近日經濟「軟著陸」機率升高，可望躲過衰退命運。
桑默斯5日接受CNN節目《Fareed Zakaria GPS》訪問時指出：「與幾個月前相比，美國經濟軟著陸機率看起來更大了。」
儘管桑默斯深受鼓舞，但他依然提醒「現在說我們已脫離困境是錯誤的」，因為通膨與兩三年前相比依然高得離譜，想讓通膨回落至美國聯準會（Fed）設定目標恐怕還是非常困難。
喬治艾娃同日接受CBS節目《60分鐘》訪問時表示，「據我們掌握的數據，我們認為美國能夠安然度過今年、驚險躲過衰退，而軟著陸可能性持續存在」。
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