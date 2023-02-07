近年健身風氣大起，不少人都開始吃起健康餐，坊間也出現許多健康便當專賣店，甚至在外送平台都可以找到許多餐廳賣起健康餐，就有一名女網友開工第一天想說吃個清淡的健康餐，沒想到餐點一來讓她傻眼，放上網路分享後，更讓許多網友超驚訝，不斷詢問她「到底吃的是什麼」。

女網友花了170，結果買到像石頭的東西。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，開工第一天就叫了外送平台的健康餐點，沒想到花了大錢的她，一來看到內容物傻眼了，一塊塊如巧克力餅乾的東西，加上內容物不到碗中的3分之1，甚至還要跟她收170元，讓她直呼「第一天就被當盤子，還不如用醬料盒裝還比較好看」。

不少網友都紛紛留言詢問，「到底吃的是什麼」看不出來照片的健康食物是什麼，仔細看照片中外送清單顯示，女網友點的是法式板腱牛排，對比旁邊餐點，完全看不出來是牛排，更有網友形容像巧克力或磚頭，還有人形容「像狗飼料」。

網紅阿滴也曾抱怨過健康餐太過昂貴，右圖的健康餐就花了他219元。（圖／翻攝自阿滴IG）

而過去也有不少名人批評過健康餐，只要套上「健康」或「法式」兩個字，價格就翻了兩倍，網紅阿滴、丹妮婊姐、鼻妹都曾討論過健康餐太高價一事。

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