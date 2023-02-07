每年1月底2月初的時候就常會聽到「超級盃」（Super Bowl）一詞，這個一年一度讓全美為之瘋狂的「超級盃」（Super Bowl）今年預定於台灣時間2月13日舉行，當天其他職業運動為避免受到影響，賽程安排也會特別與其錯開，例如NBA及NHL同日的賽事都將安排在台灣時間的凌晨舉行，及早於「超級盃」開打前就結束，避免賽事時間重疊，可見其重要程度，那麼在運彩的投注上有沒有什麼可以參考的眉角呢！今天就來跟大家談一談。

從近10個球季「超級盃」（Super Bowl）看運彩讓分投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

「超級盃」（Super-Bowl）

運彩讓分玩法指的是消費者可以預測一場運動比賽在法定比賽時間完成時，經讓分數調整正式比數後的結果，而且「以讓分數調整正式比數時，僅就客隊或主隊之一方加計，而非兩隊同時分別加計」，買彩券當下的讓分數，是彩券電腦系統接受投注當時的讓分數，是一個固定值，不受後續讓分數調整而變動。

運彩讓分玩法

我們從近10個球季的超級盃比賽的讓分玩法結果統計來看，可以發現受讓方較為有利，10次的讓分盤口有7次是由受讓方勝出，比例高達70％，讓分方僅有勝出3次，今年的超級盃是否還會維持這樣的一個趨勢由受讓方勝出，大家可以買張運彩猜一猜。

近10個球季超級盃讓分玩法統計結果

除了「讓分」玩法大家可以猜比賽結果經過讓分值調整後「主勝」還是「客勝」以外，台灣運彩也會提供「不讓分」、「大小」及「單雙」等玩法，歡迎大家也能透過運彩來感受「超級盃」的魅力。