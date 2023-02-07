國家發展委員會日前發布最新人口推估報告，隨著生育率持續下探，台灣將在2025年進入超高齡社會，生育率已成全球倒數第一，人口紅利消失在即，生不如死的少子化衝擊，儼然升級為新國安危機，如何恢復「生」機成為當務之急。

走一趟生殖醫學中心、不孕症門診，可發現求診病患年齡層越來越輕，甚至得用人滿為患來形容，現代人因高齡化、環境汙染、壓力等種種原因，備孕生機不斷往後遞延，留來留去留成「愁」，成了許多夫妻難以啟齒的痛。本刊透過專訪國泰綜合醫院生殖醫學中心主任賴宗炫，從身心十大面向對症下藥，幫助更多還在求子路上的夫妻一償宿願。

夫妻雙方需凝聚共識，同為家庭計畫所努力，畢竟懷孕不是太太一個人的事，可手牽手從健康檢查生育力評估做起。（圖/ 嬰兒與母親提供）

◎關鍵1 家庭計畫凝聚共同的理想目標

孕育新生是生命中最深刻之事，神聖之處在於必須由夫妻雙方共同努力，始能完成理想目標，尤其從生物學角度，懷孕是人體的精密現象，牽一髮而動全身，過程中涉及男性生殖系統、造精狀況與性功能是否正常，以及女性本身生殖構造，包括子宮、卵巢、輸卵管、陰道與月經週期排卵。

男性精子必須穿越重重障礙，唯有成功游到女性輸卵管並成功與卵子受精和子宮內胚胎著床，才有機會孕育出胎兒，過程中任何環節出差錯，都會導致難孕或不孕。夫妻雙方需凝聚共識，同為家庭計畫所努力，畢竟懷孕不是太太一個人的事，可手牽手從健康檢查生育力評估做起，掌握情報方可擬訂下一步做人大計。

◎關鍵2 適度運動、充足睡眠、勤於做人

傳統長輩挑媳婦，尤其偏好「屁股大好生養」，事實上，要能夠懷孕，夫妻都必須處於身體健康狀態，任何一方體衰多病、弱不禁風，都會提高難孕與不孕機率，可從飲食調整做起，注意營養均衡不偏食，均衡攝取豆魚蛋肉奶，使身體代謝回歸正常狀態。

此外，適度運動與充足睡眠也是必要條件，更重要的是必須定期「做功課」，精子在女性體內存活期有3天，但每月排卵期的卵子保鮮期為24小時，一旦未能成功受孕即分解掉，換言之，這是一場精子與卵子的守株待兔競賽，在排卵前一至二天先行房，給精子游到輸卵管的時間，列隊恭迎卵子女王駕到，可提高受孕機會。

◎關鍵3 欲速則不達，別給自己太多壓力

從懷孕到生產是一條漫長之路。（圖/ 嬰兒與母親提供）

所謂欲速則不達，從備孕、懷孕到生產是一條漫長之路，過程中夫妻雙方都必須保持愉悅心情，先生宜適度給予太太支持體諒，至於抱孫心切的長輩則要避免過度關心，以免造成兒子媳婦不必要的心理壓力。

◎關鍵4 遠離菸酒、忌過度熬夜，才能精強體壯

除了女性外，男性也有所謂黃金生育期，25～35歲青壯年男性的精子活動力最旺盛，可提高受孕機率，此外酗酒、抽菸、熬夜、長時間穿緊身褲、浸泡熱水澡過久等生活習慣都有可能影響精蟲品質，建議盡可能遠離菸酒，調整工作壓力，避免過度熬夜，維持適當運動，也不宜長期劇烈運動過度消耗體力，才能養出精強子弟兵。

◎關鍵5 補充維生素，先生多吃帶殼海鮮

男性要有質量皆佳的精蟲品質，避免淪為空包彈，除攝取均衡，每日可補充15mg鋅，食物中帶殼海鮮尤其富含此微量元素，另外維他命A、C、E等抗氧化劑有助於精子生長。

女性則可補充維他命C與D3，後者有益於造卵，針對多囊性卵巢症患者可適度補充肌醇 (Inositol)，可以調整卵子的質量。另外，夫妻倆皆可補充葉酸、鈣片，有助於促進精子活力與滋養卵子，也能幫助預防貧血。

◎關鍵6 營造生活情趣，每週行房二至三次

夫妻倆想要自然受孕，定期做功課不可少，建議每週行房次數約2～3次，可設法營造或增進情趣，避免帶有過度強烈目的性，按表操課導致性致全消。有研究指出，在女性排卵期前一二天行房，成功懷孕機率更高，此研究打破傳統排卵日當天行房的迷思，關鍵原因就在於精子在女性體內的存活可達3天，排卵日前行房的先遣部隊反而更有機會率先達陣。

◎關鍵7 三管齊下預測排卵日

不少女性為掌握排卵時間，會採科學測量方式輔助，目前共有測量基礎體溫、排卵試紙或尋求不孕症專科醫師監測濾泡生長狀況3種做法。首先，基礎體溫測量適合月經週期規律女性，測3～6個月抓出高低溫，藉此推判每個月體溫最低的那幾日便是排卵日，可在排卵期前一二日行房。

然而經實測發現，基礎體溫量表預測排卵日準確度因人而異，即使月經週期規律的女性每次月經週期的排卵日有時多達3天時間差，建議可直接購買排卵試紙，在月經週期結束後的第12天起，連續驗5天，在測後5～10分鐘內判讀，當試紙上出現2條線，不論顏色深淺，即表示24～48小時內便會排卵，建議當晚即行房，隔天再提槍上陣補充兵源，就有機會中「大樂透」。

若前二者仍無效者，建議可尋求不孕症醫師協助抓排卵期，透過超音波監測搭配抽血檢驗掌握濾泡生長大小，當濾泡成熟時，直接打破卵針，精準抓出排卵期與行房高命中率的時間點。

◎關鍵8 求助人工生殖，男女都要做檢查

一般來說，夫妻結婚1年或男女雙方同居超過1年以上，在每週2～3次規律性生活狀態下仍無法受孕，便是難孕或不孕體質。（圖/ 嬰兒與母親提供）

一般來說，夫妻結婚1年或男女雙方同居超過1年以上，在每週2～3次規律性生活狀態下仍無法受孕，便是難孕或不孕體質，建議就醫做進一步檢查，針對夫妻雙方各自找出原因，一旦可排除，便可恢復自然受孕，若無法，則需進入人工生殖。

通常男性部分，賴宗炫主任以「皇家閱兵」幽默比擬，包括能否勃起、精液分析確認精蟲大兵數量與活動力；女性部分的檢查項目相對較多，包括排卵功能有無障礙、透過賀爾蒙存量判定卵巢狀況，因甲狀腺素與泌乳激素都會干擾正常排卵，若AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）存量過低意謂卵巢早衰，會建議直接進入人工生殖，把握生機。

輸卵管是精卵子相會的鵲橋，若此生殖的任督二脈有阻塞情況，就必須借助體外受精，這部分可透過子宮輸卵管攝影輔助判讀；子宮則是寶寶著床的宮殿，透過婦科超音波確認是否有長肌瘤或黏膜下肌瘤、子宮內膜息肉等，都會造成胚胎著床失敗，可借助子宮鏡手術處理。

◎關鍵9 人工受孕，海陸空三軍對症下藥

做過上述檢查後，許多難孕或不孕狀況皆可獲得校正，有些夫妻則需進入人工受孕階段，若女性輸卵管沒問題，可採人工體內受精，反之則進入體外受精試管嬰兒階段。

賴宗炫主任提醒，目前坊間針對試管嬰兒有所謂第一代、第二代與第三代，此並非單指技術上的革新，而是適用對象差異，第一代是針對女性不孕症，第二代則是針對男性不孕症狀況，第三代的重點是胚胎著床前的染色體篩查，主要針對重複性流產、著床失敗，或是曾生出畸形兒及染色體異常病史。針對不同不孕原因採取合適治療方法，如同海路空三軍沒有誰比較強，端看敵軍戰情進而採取不同戰術。

過去凍卵主要為了幫卵巢手術、癌症化療患者保存生機的醫療行為，不該因廣告或名人帶動流於時髦化。（圖/ 嬰兒與母親提供）

◎關鍵10 凍卵保存生機，不該流於時髦化

隨著生育年齡老化，不少女性開始流行凍卵保生機，過去凍卵主要為了幫卵巢手術、癌症化療患者保存生機的醫療行為，不該因廣告或名人帶動流於時髦化，且凍卵只是權宜之計，過度強調凍卵反而延緩生育黃金時間。很多人往往忽略高齡也可能導致子宮老化萎縮或長腫瘤，甚至停經後還想生，把自己推向高危險妊娠狀態。

賴宗炫 醫師小檔案

現任／國泰綜合醫院生殖醫學中心主任

學歷／國立成功大學醫學院醫學士、國立中央大學系統生物與生物資訊研究所博士

經歷／美國約翰霍普金斯大學醫院婦產部不孕症及生殖內分泌研究醫師、輔大醫學系副教授、台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會專科醫師指導老師

本文作者：Angela

(本文摘自【嬰兒與母親】2023年2月號)