環保意識、綠能產量向來被視為世界優等生的德國，卻因為一場烏俄戰爭，讓亮麗成績背後的種種未竟之業，揭露在世人面前。 這場由戰爭點燃的能源安全總體檢，對於曾經從二戰餘燼中崛起的德國，究竟是危機還是轉機？德國能否突破現狀，再度華麗轉身，成為未來永續經濟體的新榜樣？還是就此宣告在轉型路上陣亡？台灣又該如何從這場「能源轉型戰」中，找到未來行進方向？

耶誕節剛過，對許多德國家庭來說，最想要的耶誕禮物，可能是一台讓全家好過冬的熱泵。

與德國數千萬仍使用天然氣或石油作為燃料的家戶暖氣系統不同，熱泵是由電力驅動的，這種可視為「反向冷氣」的保暖裝置，其熱轉換的效能更高，也象徵能以更低的價格取得能源。

由俄烏戰爭引燃的能源危機，已成為德國能源價格的分水嶺。過往倚賴俄羅斯大量進口的便宜能源無法復返，國際碳定價的機制亦日漸完備，這讓德國認知到，唯有綠能，才是再度壓低能源價格的出路。

《遠見》團隊遠赴德國，深入採訪觀察到，如今瀰漫在德國社會的共識是：「能源轉型時間不多了，我們必須加速前進。」

2022年訪台的德國綠黨國會議員史坦芬（Till Steffen）即向《遠見》表示，「這場『能源危機』加速『能源轉型』，成了政府的優先事務。」

德國經濟加速再綠化 再生能源變身為國安基礎

這絕非紙上談兵而己。2022年底，德國舉行國內首座液化天然氣（LNG）接收站的開幕儀式。德國在去年春天才決定要建造，幾個月內就能完工，「這個速度對德國來說是超快，」史坦芬說：「我們需要以同樣的速度大規模擴建再生能源。如果再以過往習慣的緩慢速度做決定，就無法達成自己設下的目標。」

過往氣候野心遠不及綠黨的自由派財長林德納（Christian Lindner），也將再生能源定調為「自由能源」，強調其提升德國能源安全與經濟獨立的功能。

在此氛圍下，「轉用再生能源」「提升能源效率」的兩大能源轉型支柱，亦成為眾多德國企業的首要任務。

連身為工業4.0先驅的德國工具機大廠MAG，也重新檢視加強節能，並準備在廠房安裝太陽能發電板。

德國能源轉型典範之一，大量綠色運具供民眾使用。（圖/ 遠見提供）

「許多投資計畫，都因為能源價格上揚，而重新評估，」領導友嘉歐美集團的MAG總裁肖寧（Sebastian Schoning）解釋，「許多過往不划算的投資，現在都變得合理了。」

可自用又可賣電的太陽能板，由於回收成本時間大幅縮短，加上稅制優惠，大小企業、家庭紛紛出手；安裝技師炙手可熱，排隊等上幾個月成了新常態。

來自台灣，已經營太陽能儲能業務超過六年的全漢（FSP）德國分公司總經理嚴謙和透露，綠能產品線已是公司營收主力，估計2023年，太陽能相關產品可成長五成。全漢更看準歐洲綠能交通工具商機，決定在德國成立全新研發中心，強攻客製化充電器。

另一家在德國耕耘十年的台商——伺服沖床協易機械，也因產品耗電量較傳統沖床節約五成，受到歐洲客戶青睞，預期2023年的業績將翻倍成長。

德國推動能源轉型已有數十載。綜合各方觀察，這波能源危機對能源轉型的驅力，主要反映在心態的改變，以及商業利益的再計算。

首先，在心態上，過往德國約六成能源來自進口，更高度依賴俄羅斯便宜的化石燃料。但當能源不再如此唾手可得，也大大轉變了德國社會對能源的看法：以往，大家認為再生能源是供電穩定性的威脅，現在則成了保護國家安全的重要基礎。

其次，在企業眼中，綠能已然成為唯一可保有長期競爭力的能源。

德國儲能系統協會政府關係主任羅森塔爾（Markus Rosenthal）表示：「大家都知道，化石燃料沒有未來了。」他以德國最大保險公司安聯（Allianz）退出所有化石燃料投資，以及各大銀行積極投資去碳技術為例，說明各大企業願意轉變，是受到商業利益與利潤驅動，而不是被好聽話驅動，「可以說，普丁綠化德國經濟的效果，比誰都大。」

許多人可能是在日本福島核災後，才聽說過德國「能源轉型」（Energiewende）的願景。但這樣的概念，早在德國1970年代的反核運動中便已扎根。自此，更發展出全球政治影響力數一數二的綠黨運動。

綠能優等生挑戰1〉缺工、北電南送承載量不足

2000年生效的《再生能源法》（EEG），使德國成為第一個大推再生能源的主要經濟體。此後二十餘年，再生能源供電比例，從6％大幅成長到46％，如此亮眼的成績，更成為推動能源轉型的國際典範案例。

只是，承平時期的典範，似乎禁不起戰爭的考驗，德國還是在俄烏戰爭中落入能源危機的困境中。

俄羅斯入侵烏克蘭、將能源武器化，誠然是不可控因素。但德國社會對核能的戒慎，也使得德國在逐步淘汰煤的這段時間，更加依賴相對潔淨的天然氣。

「我們過度依賴（俄羅斯）化石燃料，過去幾年，再生能源的發展也過於緩慢，」德國經濟研究所（IW）能源及氣候政策研究員庫珀（Malte Kuper）表示：「我們必須加速改正過去十年能源政策的結構性錯誤。」

德國電網公司「50赫茲」（50Hertz）能源經濟部主任基維特（Wilhelm Kiewitt）說：「我們大力推動再生能源建置，但沒有更新電網基礎建設，未確保電力市場設計相互配合。結果就是，能源轉型現況並不算好。」

位於德國北部海岸的風電，至今難以送抵南部的工業重鎮，因為政府花了太多時間協調南部居民，接受高壓電纜切割自己美麗的地景。北電南送乘載量不足，成了德國能源拼圖中，缺失的關鍵一塊。此外，化石燃料企業政治遊說力龐大、岸上風電法規嚴格，也拖慢了德國轉型的腳步。幾個月前，北威州還發生為了拓展煤礦而拆除附近風機的事件。雖然這批風機效能低落、原本就預計將重建升級，但環保人士抨擊，在能源危機進行中這麼做，簡直是政策逆行。

但缺乏急迫感，或許才是原本漂亮起跑的德國，逐漸偏離目標的關鍵因素。

根據德國政府2021年的預測報告，依照目前的減碳行動，從能源、工業到農業的所有部門，都無法達成2030年的氣候目標；尤其是建築保暖、交通運輸方面的進度，更讓人擔憂。新技術方面，即使德國30多年前就開始氫能研究，卻遲遲未能進入擴產。

德國「THEnergy」創辦人、氫能顧問希利格（Thomas Hilig）指出，「我們把氫能徹頭徹尾地研究了一番，想要知道一切。但或許可以早一點開始擴產。的確，現在該是推出應用的時候。」

德國氫能研究領先全球，但不少加氫站仍門可羅雀。（圖/ 遠見提供）

能源高價衝擊與愈加頻繁的極端氣候，已成為德國境內的現實，迫使習慣穩健、審慎行動的德國承認錯誤與不足，加速能源轉型前進腳步。問題是，來得及嗎？

打開近期德國報紙會發現，危機不一定能是轉機。占有德國企業總數99％、堪稱經濟骨幹的中小企業正在苦苦掙扎，許多公司可能無法挺過這一關。

德國工商總會（DIHK）2022年夏天發布的一份企業普查結果顯示，因能源價格高漲，已有1／4企業完成減產部署，1／4縮減營運規模，剩下尚未開始動作的一半，還在思考因應步驟。

目前，德國政府已敲定近千億歐元規模的能源帳單補助計畫，但外貿與投資署數位服務部副主任夏爾瑪（Asha Maria Sharma）認為，金融補貼只是一部分的解方，企業必須思索如何透過運用AI、數據分析等技術，來節約耗能，才能在未來能源價格更高時，繼續保持競爭力。

但中小企業的資源、財力不如跨國企業，要面對通膨、升息、對美元匯差、能源價格衝擊，還要再撥出心力，進行長期性的投資布局，並非易事。

例如，新冠疫情蔓延時，負責營運「柏林中小企業數位中心」部門公關事務部經理克魯格（Alexander Krug）便觀察到，約有1／3的中小企業，暫緩中長期才會見效的策略性數位投資，甚至是取消。

再者，在全球半導體短缺中，許多中小型企業是同時與政府支助的再生能源產業、以及德國強大的汽車產業爭奪相似的晶片。在財力、資源上，都難有勝算。

庫珀表示，長期而言，能源危機可以是能源轉型的加速器。但對於像德國這樣具有高比例能源密集產業的工業大國，也是個風險，「在完成綠能轉型之前，工業可能就衰微了。」

諸多等待太陽能板技師登門安裝的家戶，也披露了另一個風險：缺工。

庫珀描述，「如果問企業，營運的最大問題是什麼？幾乎每次的答案都是：『我們需要人。』」尤其是在推動轉型至關重要的綠能與數位科技領域，尤其缺乏技術人才。

歐洲多國都有缺工問題。但在製造業領域，德國人力不足的企業比超過四成。相較之下，法國不到25％，義大利、西班牙則不到10％。連德國公共廣播電台主任也在日前表示：「我們必須從全球徵才……即便是應徵者的德語水平也不那麼重要了。只要工作認真，我不會太擔心他們只能說上幾句德文。」

綠能優等生挑戰2〉能源成本走高、美提出降低通膨法案，吸走國際投資

國際局勢的演變，也讓不利的處境雪上加霜。歐陸戰火未息，疫情陰霾仍在，加以美中緊張關係，都使得原先是自由貿易與國際供應鏈受益者的德國，情勢反轉，且壓力漸大。

尤其，美國在2022年8月，通過規模高達3690億美元的《降低通膨法案》，提出比歐盟來得簡明、誘人的補貼規格，很可能會在德國亟需加速擴建再生能源之時，吸走更多國際投資。

部分學者便懷疑，德國真能在諸多挑戰並陳之時，完成在相對安穩時期也沒能達成的能源轉型嗎？

不久前，德國才大幅擴張公共支出，扶助社會度過疫情。至今為了因應能源危機，又撥出超過2600億歐元預算。這幾乎是全國GDP的7％，遠勝歐盟各國的平均值830億歐元。與此同時，德國仍在試圖將國防預算提升至2％GDP。即便財力相對充裕，也是壓力。

淡江大學全球政治經濟系教授雷納德（Reinhard Biedermann）便指出，要發展足夠替代傳統能源的再生能源，需要大筆投資、人力以至於土地，而德國難以同時完成這麼多事。

他表示，「能源危機確實是一個擴大再生能源的機會。」但要化危機為轉機，並沒這麼簡單。

德國不只化石燃料依賴進口，再生能源同樣也依賴進口。

（圖/ 遠見提供）

德國太陽能產業萎縮後，如今境內約95％的太陽能電池，為中國製造。德國風機大廠諾德克斯（Nordex）考量成本，在2022年6月關閉德國國內最後一間風機轉軸廠；令觀察者擔憂，風能產業恐將走向與太陽能產業類似命運。

史坦芬表示，因不敵中國競爭，德國太陽能產業失去許多知識及政治力量，現在，正是重振國內太陽能價值鏈的時候。「在風能我們仍有產能，但在本國找不到市場，因為中國產品更便宜，」史坦芬說。

某方面來說，這場能源危機才剛開始。

《遠見》團隊搭乘時速近300公里的高鐵，穿過德國人鍾愛的森林邊緣時，映入眼簾的是轉動的風機、鋪設在建築屋頂上的太陽能板，以及長程輸送電力的高壓電塔。這已逐漸成為德國社會熟悉的日常景致。此刻，可能被視為德國最終完成能源轉型的重要里程碑，但也可能成為德國工業日漸衰微的起點。

回顧疫情挑戰，諸多德國企業皆異口同聲表示，敏捷、彈性、靈活，就是在當前多變的環境中存活的必要技能。尤其，德國工業對全國GDP的貢獻度超過1∕4，這比法、英、美等已開發國家來得都高。但以效能、品質、穩定性，鞏固高售價的「德國製造」品牌，正受到能源成本走高的威脅。

史坦芬承認，許多德國企業使用俄國便宜能源生產，再將產品以高價售往美、中等市場。這與台灣常見的模式也有相似之處。

台灣借鏡綠能優等生〉風險評估先做好、轉型需思索整體順序

科思創（Covestro）商業長蘇智雅（Sucheta Govil）觀察，能源已是全球性議題，資源緊縮成為可預見的未來，「即使你在亞洲，感覺能源價格還是很便宜，但漲價已反映在供應鏈中。即使德國自認機械工程品質出色，這項優勢也在原料成本上揚中被稀釋。」

即便德國才開始應付能源危機不久，政策措施的效果有待時間證明，仍有可供台灣借鏡之處。

首先，是了解自己的能源安全與獨立程度，並進行風險評估。雷納德認為，透過提升能源價格來鼓勵節能，並使用這筆收入加碼投資再生能源，是值得考慮的作法。「向人民解釋他們付出的更高能源費用，會助益再生能源發展，提升能源安全性。」

其次，是整體思索能源轉型各項措施的順序，將有限的資源，在對的時間，投注在對的地方。

曾任德國「未來能源計畫」能源轉型顧問的齊辛（Hans-Joachim Ziesing）分享，德國的其中一項失誤，就是先設定美好的目標願景，再研擬達成的政策。

比較好的作法，可能是採取實務進路，釐清每項政策能帶來的量化效益，並確定達成跨黨共識，可以一同前進。齊辛提醒，持續監測數據表現，並對各部門問責，也是重要環節。

希利格觀察，德國2020年發布國家氫能戰略，顯示官方已從再生能源的選址與能源運輸中吸取經驗。「許多計畫都把生產與消費整體考慮進來，例如，善用既有建設，翻新天然氣管線，成為氫能管線，而並非把電解槽安置在風力發電廠旁，就當成做好了。」

推動擺脫化石燃料 助企業、民眾做好準備

最後，是延續社會改變的動能。過往，德國將天然氣視為銜接化石燃料與再生能源的「橋接能源」；如今，失去天然氣主要進口來源，不得不重啟煤電廠、租建液態天然氣接收站。這麼做之後，未來可能更難擺脫它們。

理想中，在氫能市場成熟後，德國可將這批液態天然氣接收站，翻修為氫能接收站。但兩者畢竟是不同的能源，翻修工程也將是另一筆花費。能否照計畫發展，仍是未定數。

在政府敲定能源補貼方針後，從2023年初至2024年4月，帳單八成的用量，將受到價格上限保護，用戶只需付兩成現價。這勢將改變人們的利益考量。如何善用獎勵機制，鼓勵社會持續推進家庭、企業、基礎建設層面的節能與轉型，也是一大考驗。

工業占比較德國更高的台灣，雖然尚未切身感到歐洲能源危機的波瀾，但能否在長期合約的價格保護傘告終前，盡可能做好準備、調適體質適應化石燃料價格走高的未來，將至關重要。

（圖/ 遠見提供）

（圖/ 遠見提供）

本文作者：傅莞淇

（本文摘自《遠見雜誌2月號440期》）