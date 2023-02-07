以遙控模型起家的雷虎科技，居然在近日躍升為熱門軍工股，2022年的股價一年成長1.9倍！在這背後，原來藏著董事長陳冠如8年來的轉型大計。雷虎接受《遠見》專訪，他們究竟如何從做玩具模型，華麗進軍國防軍工業？

2022下半年，對雷虎科技董事長陳冠如而言，一切都像場意外。

俄烏戰爭、裴洛西訪台造成台海衝突升溫，8月份，總統蔡英文來到嘉義縣，主持「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心）揭牌典禮，宣告打造「無人機國家隊」，希望藉軍民聯手，共同提升台灣國防自主及不對稱作戰實力。

雷虎轉型轉攻中大型無人載具。（圖/ 遠見提供）

經過第一批遴選，經濟部於12月底公告「軍用商規無人機系統整合主導廠商」名單，入選的九家廠商中，備受矚目的雷虎，搶下微型無人機的主導權。而在兩個月前，雷虎更是唯一一家以大型軍民通用無人直升機T-400通過經濟部計畫的廠商。微型、大型無人機一手在握，連帶使雷虎股價飆漲，兩個月內將近翻倍，躍升為市場上熱門的軍工概念股。

「坦白講，在此之前我們也沒想過要做軍工產品，這是命運的安排，」聲若洪鐘的陳冠如說起這話，詫異中卻仍似有著一絲篤定。這是因為，在「命運」背後，有著雷虎累積40多年的深厚實力，更蘊藏陳冠如八年來的轉型大計。

雷虎三度轉型，轉攻中大型無人載具

走進雷虎科技台中總部，像是進入一座別有洞天的時光隧道，陳冠如踩著階梯上上下下，熟練穿梭於「過去、現在、未來」，也就是分別放著遙控模型、醫材、和無人載具的小房間。

1979年，創辦人賴春霖一手打造起遙控模型事業，這曾讓雷虎躍居全球第三大的自有品牌遙控模型廠，更成為全球無線電遙控產業中首家股票上市公司。然而，十多年前金融海嘯席捲全球，衝擊玩具市場，加上iPhone、iPad興起，新型態娛樂產品取代遙控玩具，也讓雷虎面臨經營瓶頸。

因此，雷虎不得不轉型。他們突圍的第一步，是跨足醫材領域，以自有品牌「TTBIO」推出牙科鑽牙機；第二步，則是在2015年左右，看準消費型無人機將取代遙控玩具，成為下一波熱潮，於是開啟了8年轉型大計、轉攻新事業，積極投入研發，推出多軸飛行器GHOST。這也成為雷虎佈局無人機的起點。

但轉型起初幾年，並不總是順遂。

雷虎科技董事長陳冠如，述說從玩具模型進軍國防軍工業的過程。（圖/ 遠見提供）

多年過去，醫材產品成果豐碩，至今貢獻雷虎約七成營收，反觀一開始業績還不錯的GHOST，沒過多久就面臨市場和紅鏈的挑戰。

「消費型無人機變得太快了，比起實際應用，更強調求新求變，」陳冠如感嘆，這也大大降低廠商存活率，過去雷虎多次到CES美國消費性電子展設攤，希望藉此向高手取經，甚至共組策略聯盟，想不到，每年遇到的面孔幾乎都不一樣，廠商汰舊換新的速度快得嚇人。

再者，中國政府大力扶植無人機產業，相較台灣業者，有更優渥的資金補貼及發展空間，光無人機製造廠大疆一間公司，就吃下全球約七成市佔，台廠想與之爭霸，幾乎不可能。從那時起，陳冠如便深諳，朝向中大型無人載具發展，才會是雷虎站穩利基的關鍵。

攜手國營單位、新創公司，補足應用端佈局

這家掛牌上市17年、卻有10年都在虧損的公司，也確實在轉型後，於2020年轉虧為盈，近兩年穩步成長。除因遙控模型、醫材產品在疫情間需求上漲，另一大原因，是雷虎四年前與中華電信展開合作，共同推出「無人機空中基地台」，更進一步在2021年搶下中華電信大單。

無人機空中基地台主要用於救災，比如颱風過後橋樑遭洪水沖垮，造成訊號中斷，透過中華電信的5G移動衛星車連結雷虎的同軸雙旋無人機，可提供緊急通訊。雷虎科技技術長楊富森指出，裝載電池的無人機在空中頂多飛半小時，如今透過電力與訊號纜線連結，飛行時間可長達6小時，加上雷虎的無人機連在6級強風下都能升空，成為提供穩定服務的關鍵，因而受到中華電信青睞。

除了攜手國營事業，雷虎還進一步與新創公司創未來合作，並入股無人機群飛公司「台灣希望創新」。前者研發出重量只有市場上同款產品1／4的「超薄型陣列雷達」，偵測掃描能力都是一流；後者則有優異的群飛技術，可擴大空中基地台的覆蓋範圍，雷虎目前已成功試飛6台無人機，預計2023年2月，就要測試18台無人機群飛成果。

雷虎科技將遙控模型加入新科技。（圖/ 遠見提供）

「說實在話，我們只是會做無人載具而已，但你要應用！」陳冠如強調，「應用端就是我們不懂的領域，所以我們找做5G、做雷達、做群飛的公司，最重要的是要建立partnership（伙伴關係）。」

也因此，雷虎切入軍用，說是意外，其實更像是水到渠成。尤其，俄烏戰爭打破過往軍用產品都需取得「軍規」的原則，出現「軍用商規」，不似軍規產品需強調防塵、耐溫、耐摔，更大幅降低投入的時間與金錢成本，都讓重視「應用」的雷虎，找到一展拳腳的機會。

從模型到軍用無人機，雷虎變「酷」了

根據研調機構TrendForce數據指出，隨各國積極投入軍用無人機採購、部署與研發，2022至2025年，全球軍用無人機市場規模有望自165億美元（約5000億新台幣）成長至343億美元（約1.05兆新台幣），年複合成長率（CAGR）達27.6%。有望為台廠帶來更龐大的商機。

陳冠如也看好，台灣無人機產業將朝更專業、劃分更細緻的領域發展，未來致勝關鍵不在價錢，而是取得如軍工、資安等專業認證，如此一來，才能拉高門檻，擺脫紅鏈，掌握專屬台廠的優勢。

40多年來，從遙控模型、醫材、商用無人機、再到軍用無人機，雷虎始終堅持產品百分之百自行研發、使用自有基金。儘管遙控模型沒有了往日風光，但陳冠如的辦公室裡，依舊擺著幾台收藏的遙控汽車，他看著它們，神情很是自豪，因為一切都是點滴累積。

雖然陳冠如也自嘲，遙控模型和陀螺一樣，都快被時代淘汰，「大家覺得那是無聊的東西，誰在玩？」他笑道，「但把以前的遙控模型加入新科技，加入感測器、5G、通訊，慢慢地，它又變酷了，對不對？」

【雷虎小檔案】

成立：1979年

掛牌上市：2005年

董事長：陳冠如

總經理：蘇聖傑

資本額：13.26億

員工數：250人

主要業務：無線電遙控模型、無人機、牙科醫材

本文作者：陳品融

（本文摘自《遠見雜誌2月號440期》）