「大觀雲滙」坐落桃園中路重劃區市心大道，鄰近藝文、市府成金三角與2萬坪綠地並茂，主推41-56坪3、4房，磁吸而立之年首購及換屋族群目光，總計130戶享3併2電梯，以豪宅格局吸引高品質住戶，滿足職場中高階主管、年輕夫妻築巢圓夢。

「130戶共22層樓，3種格局每層3戶2座電梯，41~56坪讓首購族群不再拘泥原本20幾坪。」現場專案指出「大觀雲滙」住戶單純，也因為3~4房大坪數規劃，打造住戶均質的精緻社區。

「130戶共22層樓，3種格局每層3戶2座電梯，41~56坪讓首購族群不再拘泥原本20幾坪。」現場專案指出「大觀雲滙」住戶單純，也因為3~4房大坪數規劃，打造住戶均質的精緻社區。 「大觀雲滙」住戶單純，也因為3~4房大坪數規劃，打造住戶均質的精緻社區。其中主臥特色衣帽間吸睛。(圖:和瑞建設提供)

全戶樑柱外移、衛浴皆開窗，臥室享低檯度大窗引光入室。強打4房格局，規劃3衛浴雙主臥，主臥特色衣帽間吸睛，全棟臥室都能放進雙人床，回到家猶如渡假。

「大觀雲滙」吸引30歲以上換屋族，職場中高階主管、自營商與科技產業人士蜂擁賞屋，附近貴族幼稚園串聯9年義務教育，永順國小、中興國中學區滿足書香世家。

交通享市心大道首排利多，對望80米棟距寬敞，銜接南桃園交流道、國1、國2便捷，15分鐘可到達國3及桃園機場，南來北往暢通便利。

中路重劃區含藝文金三角，打造中路、藝文、市府機能舒適圈，從藝文展演中心到桃園市立圖書新建館，再繫司法園區與市府特區，城市攬萃文風鼎盛。

「大觀雲滙」佈局純住宅重劃區未來展望，永安路、中正路店家滿足生活機能，7分鐘完成採買，附近全聯、燦坤、超商解決日常所需。

食衣住行育樂全方位滿足，2萬坪公園綠地創造家人漫遊光景，步行300公尺沉浸風禾公園14000坪芬多精。中路運動公園6000坪包含足球場、網球場，打造休憩浪漫生活。

「大觀雲滙」佈局純住宅重劃區未來展望，步行300公尺沉浸風禾公園14000坪芬多精，大片綠地滿足休憩浪漫生活。(圖:和瑞建設提供)

全戶配備VAF住宅淨流防疫系統，台灣專利品質保證，將空氣殺菌、過濾後帶進客廳，與廚房產生差異性氣壓，最後排出廚房異味，使家中空氣永遠清新。

伴隨附近幼兒園、學校、婦幼醫院林立，人口能量強勁，「大觀雲滙」享學區、生活機能、住宅舒適等利多，本次主推56坪4房格局廣受青睞，在年輕夫妻間話題暢旺，一躍成為房市新寵。

【大觀雲滙 接待中心】

地址|桃園市桃園區力行路658號旁

電話| 03-3706555