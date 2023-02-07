美國無所不用其極遏制中國科技進步，從兔年開始，美日荷聯手限制中國取得半導體設備，更全面切斷美企對中國電信設備廠華為的技術供應。陸媒撰文指出，美國正考慮與中國高科技投資全面脫鉤，但拜登政府的行政令在執行上面臨多重挑戰，對中國影響有限且「政策壽命可能很短」。

根據集微網報導，美國政府近半年來，一直在考慮對美企在中國的投資實施新的監管或規定，但「說起來容易做起來難」，實際實施情況需要美國政府各個部門的機構間大量協調，以及應對商業市場中相關企業的充分靈活性等。

此外，美國國會中的對中鹰派人士，還試圖通過制定立法來審查或限制美國在中國的投資，不過美國企業研究所學者Derek Scissors認為，此類政策的壽命可能很短，因為可能有分階段的時期，而且拜登在2025年可能不會當選總統。

報導提到，美國切斷對中國高科技投資是把雙面刃， 根據美國企業研究所（AEI）發布的中國全球投資追蹤報告，在2005年至2022年期間，美國是中國投資的主要接受國，在不同領域的投資超過1900億美元。

另一方面，美國公司在中國的科技領域也進行大量投資，美國喬治城大學安全與新興技術中心( CSET )報告指出，2015年至2021年，美國投資者參與251家中國人工智慧（AI）公司價值超過400億美元的投資。

南海半導體董事、總經理王匯聯說，美國最新的投資管制政策，整體上對中國企業影響不大，有可能還是利多。以半導體產業為例， 在前2~3年推高半導體資本泡沫，經歷近期的行業下滑後，國內資本開始回歸理性， 因此，如果美國政策實施導致外資退出，不一定是壞事。