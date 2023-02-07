亞太行銷數位轉型聯盟協會(AMT聯盟)於日前在誠品松菸盛大舉辦「第一屆行銷數位轉型 亞太品牌峰會」，邀請超過15家數轉標竿企業，聚焦在新架構、新數位、新應用三大主題分享與交流。現場包括協會會員、產業與政府相關代表，有近三百人與會。

AMT聯盟創會理事長高端訓表示， AMT聯盟在各界支持下，成為台灣數位轉型大聯盟的國家隊，在企業內外部、政府單位與民間公私協力之下，必能加速台灣的數位轉型行動。

為引領台灣企業起飛，包括數位發展部數位產業署署長呂正華、中華民國全國商業總會理事長許舒博都特地到場支持並發表數位產業相關政策。

針對產業的轉型需求，AMT聯盟也發表「2023台灣行銷科技地圖v4」版本，並推出「MarsGo」網站平台，幫助企業更容易選擇適用的ＭarTech工具。AMT聯盟新任理事長吳秀倫強調，數位工具是數位轉型的最後一哩路，策略、組織上的轉型應走在更前頭，期許此次峰會協助聯盟會員一起共學成長。

AMT聯盟副理事長黃燕玲，介紹AMT聯盟推動已兩年的「A_College」線上數位學院計畫，除了持續邀請企業經理人及各大領域專家，來分享使用了那些行銷科技工具，以及成功與失敗的經驗，更透過「A_College」這個平台，整合各方人才與資源，獲得更多企業數位轉型的故事與建議。

峰會邀請多位業界知名企業家演講分享，包括momo富邦媒體科技總經理谷元宏、台灣大哥大商務長林東閔、新光三越數位發展部副總黃韻芝、Yahoo事業發展部資深總監方士銘、小米互聯網商業營銷品牌部資深策略總經理熊艷、Appier大中華區與日本地區企業解決方案副總李致杰、家樂福電子商務數據暨數位轉型總監林文子、LINE台灣品牌行銷部副總陳文琪等人，從不同產業角度，分享轉型經驗與心法，現場獲得廣大迴響。

momo富邦媒體科技總經理谷元宏認為，數位轉型的目的，是替客戶創造更好的體驗，momo在這樣的理念下，分別從「人、場、貨、數據」四個面向，進行全面化的管理。建立顧客價值指標，再搭配客戶旅程與內外部貨物管理，幫助momo年營收突破千億大關。谷元宏也提醒，一定要重新檢視自身品牌企業，尋找適合的數位工具，同時一定要做好資安，才能創造更完善的商業環境。

台灣大哥大商務長林東閔分享「領導轉性、組織轉型、商模轉形、用戶轉行」，重視提升用戶需求，創造體驗的終極差異，達成電信業的新商業模式。推動5G元年各項布局，也展現了變革的決心，更從IT組織改造、文化重塑做起，以達成加速轉型成區域級科技電信集團的願景。

高端訓指出，企業應從提升外部銷售力開始，而不是優先選擇內部流程。在過去兩年輔導的過程中，看到很多公司，看到數位轉型短期虧損，就質疑數位轉型的必要性，甚至直接把數位轉型單位裁撤，非常可惜！他期許，峰會是推動改變的起點，希望凝聚更多人的智慧與經驗，一起成為企業數位轉型的先鋒！

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