中國大陸國台辦日前喊話，要兩岸航線盡速恢復運轉，同時優先開放16個航點。對此，交通部長王國材回應，抱持的態度是歡迎兩岸人民觀光交流，同時觀光局還稱目標是吸引百萬陸客。入口網站《Yahoo》對此也發起網路投票，調查台灣民眾對於中國大陸遊客來台觀光的態度。

截至6日晚間11點15分，總計有超過3萬4千2百人參與該投票，首先針對「交通部拚百萬中國大陸遊客來台的看法」的提問，有20.4%的人「非常支持」、「還算支持」則有20.5%、而投下「不太支持」則有18.6%、「完全不支持」有20.5%，另有20%的參加者是「不知道／沒意見」。單純從支持與不支持的角度來看，支持方以40.9%領先不支持的39.1%。

而在「何時開放中國大陸遊客來台最適合」的題目上，支持「即刻開放」的網友占12.4%、認為「三個月內（開放）」的僅7.6%、而覺得應在「三至六個月內（開放）」的有12.1%、投下「六個月至一年內（開放）」的民眾則有15%、最後希望能「一年以上（開放）」的有29.2%，持「不知道／沒意見」的參與者為20%。

據瞭解，兩岸除現行開放的北京、上海、廈門、成都4個航點，國台辦還呼籲盡快恢復深圳、廣州、南京、無錫、杭州、寧波、福州、重慶、武漢、鄭州、合肥、海口、西安、瀋陽、長沙及哈爾濱16個航點。國內旅行社業者也表示，2019年來台的旅客中，中國大陸以271萬人次居首，兩岸恢復旅遊對台灣業者有非常大的助益。