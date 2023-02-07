中國大陸偵察用高空氣球日前飛入美國領空遭擊落，引發國際熱議。前立委郭正亮6日在《新聞大白話》節目指出，當氣球在海拔30公里以上時。民眾用肉眼看不到，民航機最高只能飛12公里也看不到。是因為在蒙大拿州從30公里下降到18公里，被民眾拍到，然後登在蒙大拿的小報上，美國國會就炸開了，變成了國會跟媒體的議題，等於是民粹政治拉進來，因為在競選期間，所以民粹的壓力逼得拜登總統跟布林肯必須回應。

「川普當然不見得會知道啦！」郭正亮表示，因為這個氣球如果不是進入蒙大拿州，高度降到18公里，基本上是看不到，不會有人知道。（主持人錢子：可是他們應該監測得到？）北方航空司令部知道，進入阿拉斯加就知道了，可是那個時候在30公里以上。（錢：肉眼看不到嘛）看不到！民航機最高只能飛12公里，你也看不到。戰鬥機大概可以飛到20公里。

郭正亮說，基本上是因為在蒙大拿從30公里下降到18公里，所以被民航機看到，然後民眾肉眼就看到一顆白白的，就有人拍了，然後登在蒙大拿的小報上。「那美國國會就炸開了嘛！」

「因為這種氣球如果失控，或跑到別國的境內，這個已經上百次了！」郭正亮指出，不是只有中國美國，（錢：據說台灣也來過？）鄭明典說兩次，「那你(國防部)怎麼沒把它擊落？」日本宮城也有一次，菲律賓也有，那怎麼沒有聽過有人擊落的？

郭正亮強調，這個事件耐人尋味的地方是，美國的反應怎麼會這麼強烈？就是因為他降低到肉眼可見的程度，變成了國會跟媒體的議題，等於是民粹政治拉進來，然後因為是在競選期間，所以民粹的壓力逼得拜登總統跟布林肯必須回應。可是你的回應也不一定要做出這樣子的結論，就布林肯就立刻停止訪中，你也可以說我們美國國防部表示沒有軍情的重大危機，這過去也發生過。