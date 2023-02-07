俄羅斯瓦格納傭兵團首領普里戈津(Yevgeny Prigozhin)發出一段奇特的宣言，他向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)發起挑戰，各自駕駛戰機，在巴赫穆特(Bakhmut)上空決鬥，勝者就取得巴赫穆特。

短影片是普里戈津的Telegram發布的，普里戈津駕駛1架Su-24戰鬥轟炸機，然後摘下氧氣面罩，他說：「澤倫斯基，我們已經著陸了。我們剛剛去轟炸了巴赫穆特。」

Prigozhin in a Wagner SU-24 bomber durning a sortie over Artyomovsk/Bakhmut. This is exactly what I’d be doing if I owned the company. pic.twitter.com/fNbLkJmMtk — ayden (@squatsons) February 6, 2023

「明天，我將駕駛一架 MiG-29。如果你敢來，就讓我們在天空對決吧!如果你贏了，巴赫穆特就給你。如果你不來，我們就推進到第聶伯河。」

普里戈津最近特別宣傳瓦格納部隊的貢獻，似乎要表他們的作戰實力要比俄軍來的強，是東部軍事行動的尖刀部隊。

當然，澤倫斯基應該是不會赴約。

Su-24是俄羅斯的可變翼戰鬥轟炸機，服役已超過40多年，烏克蘭也有，但數量不多；MiG-29是俄羅斯與烏克蘭都操作的主力戰機。