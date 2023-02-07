土耳其東南部與敘利亞接壤的省分發生芮氏規模7.8強震，今天有乘客仍依計畫搭乘土航班機飛伊斯坦堡轉機，一名土耳其旅客感謝台灣幫忙，但也有民眾依計畫前往非災區旅遊。

美國地質調查所（USGS）通報，土耳其今晨發生規模7.8地震，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，土、敘兩國逾2300人喪生，死亡人數還在增加。台灣的搜救隊獲知消息後，今天晚間也整隊出發赴土耳其協助救災。

土耳其航空公司飛伊斯坦堡的TK25班機，晚間照常起飛，不過經中央社記者實際詢問，多數都是計畫前往伊斯坦堡轉機的旅客，並沒有要停留在土耳其，不少旅客表示，土耳其發生嚴重地震，當然不會前往當地逗留，但因為轉機需要，無法更改航班，且伊斯坦堡未受地震影響，所以還是依照計畫前往。

一名不願具名的土耳其旅客指出，很感謝台灣願意伸出援手，不但有搜救隊還有搜救犬協助土耳其救災，他居住的地方距離災區還有一段距離，早上已跟家人視訊通話過，確認家人都相當安全，正好台灣的行程已告一段落，希望能趕快搭機回家看看、抱抱家人。

另外一名台籍旅客秦小姐表示，她是一名上班族，好不容易規畫14天的假也買好機票，雖然知道當地發生嚴重地震災情，但因為自己去的地區不是地震區，所以決定還是依照計畫前往訪友，但她說，會多加留意自身安全，也會跟家人保持聯絡。（編輯：陳彥鈞）1120207