歷經農曆新春連假後，台南地檢署重啟正副議長賄選案偵查工作，6日再度約談議長邱莉莉、副議長林志展到案，釐清相關案情。從上午10點起，2人先在台南市調查處接受初詢，直到將近傍晚將近6點，邱莉莉等人才被移送檢方複訊。檢方於7日凌晨將近1點，裁定邱莉莉150萬元交保、林志展120萬元交保。

據了解，檢調人員於上個月13日聲押李文俊獲准後，即停止傳喚行動，進行解讀扣押事證的工作，直到6日才又再度約談邱莉莉、林志展等人，並提訊在押的無黨籍市議員黃麗招，以及約談市議會郭姓員工，但2人均以證人身分出庭應訊，用來比對與邱、林等人的供詞有無矛盾之處。

偵辦台南市正副議長賄選案的檢調人員，上個月3日曾搜索、傳喚議長邱莉莉、副議長林志展等11人，據說在搜索邱莉莉的住處時，曾扣得現金200多萬元，但當時並未深入問訊，6日再度約談邱莉莉時，也一併釐清現金的來源。

檢調偵辦此案迄今，陸續已有無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強、民進黨前中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、國民黨前副議長李文俊、市府地政局約用人員黃怡萍、無黨籍市議員黃麗招等6人被羈押禁見，議長邱莉莉、副議長林志展也分別被諭知50萬元、20萬元交保。

另外，市議員李鎮國15萬元交保、李鎮國妻子高玫仙10萬元交保，市議員張世賢也10萬元交保。