土耳其南部與敘利亞接壤的地區今天發生芮氏規模7.8強震，造成土敘兩國有數千棟建築物倒塌、超過2600人喪命，救難人員正徒手挖掘瓦礫堆以救出可能的生還者。
法新社報導，土耳其政府官員透露，至少有1651人死於這起規模7.8強震。
敘利亞政府和救難人員也表示，強震在敘國各地造成至少1000人喪命、2400多人受傷。
土耳其有3400棟建築物倒塌，敘利亞方面宣布有數十棟建築物倒塌。
另外，世界衛生組織（World Health Organization）預估，強震導致的死亡人數很可能會遠遠超過臨時統計的2600多人。
世衛歐洲區高級緊急事務官史摩伍德（Catherine Smallwood）告訴法新社：「很不幸，我們總是在地震災情中看到同樣的事情，即是有關死亡或受傷的初步通報人數會在接下來一週內明顯增加。」（譯者：陳彥鈞）1120207
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。