土耳其南部與敘利亞接壤的地區今天發生芮氏規模7.8強震，造成土敘兩國有數千棟建築物倒塌、超過2600人喪命，救難人員正徒手挖掘瓦礫堆以救出可能的生還者。

法新社報導，土耳其政府官員透露，至少有1651人死於這起規模7.8強震。

敘利亞政府和救難人員也表示，強震在敘國各地造成至少1000人喪命、2400多人受傷。

土耳其有3400棟建築物倒塌，敘利亞方面宣布有數十棟建築物倒塌。

另外，世界衛生組織（World Health Organization）預估，強震導致的死亡人數很可能會遠遠超過臨時統計的2600多人。

世衛歐洲區高級緊急事務官史摩伍德（Catherine Smallwood）告訴法新社：「很不幸，我們總是在地震災情中看到同樣的事情，即是有關死亡或受傷的初步通報人數會在接下來一週內明顯增加。」（譯者：陳彥鈞）1120207