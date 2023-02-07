地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，今（7日）04：20發生芮氏規模5.1地震，地震深度15.8里，震央位於花蓮縣政府北北東方 34.4 公里 ，位於花蓮縣近海深16km，13縣市有感。

緊接著，凌晨04：26花蓮又發生小區域的有感地震，地震規模3.3，地震深度為0.9公里，最大震度2級，震央位於花蓮縣政府北北東方 34.2 公里 ，位於花蓮縣近海。

凌晨04：26花蓮又發生小區域的有感地震。(圖/氣象局)

不少民眾都被瞬間的地震搖醒，已知13縣市有感，包括雙北市，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：和平、太魯閣

3級：秀林、西寶、銅門、鹽寮

2級：花蓮市、水璉、西林、磯崎

1級：光復、紅葉、富里

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：澳花、南澳

3級：武塔、蘇澳、南山

2級：冬山、大同、牛鬥、宜蘭市

1級：內城、頭城

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梨山、德基

1級：烏石坑、霧峰、大甲、梧棲、臺中市

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山

2級：奧萬大

1級：埔里、國姓、日月潭、信義鄉、竹山、南投市、名間、玉山

● 桃園市地區最大震度2級

2級：三光

1級：桃園市、中壢、新屋

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：五峰、關西、竹東、峨眉、竹北市

● 新北市地區最大震度1級

1級：雙溪、新店、五分山、淡水、新北市

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：南庄、鯉魚潭、苗栗市、竹南、三義

● 臺北市地區最大震度1級

1級：臺北市

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：長濱、成功、東河

● 彰化縣地區最大震度1級

1級：彰化市、員林、二林、大城

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山、番路、民雄、太保市

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林、麥寮

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度1級

1級：佳里、七股