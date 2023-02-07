【愛傳媒蔡詩萍專欄】大清早醒來，窗外雨潺潺，很冷的感覺。

手機嗶嗶聲，一則賴，老同學台大政治系教授王業立傳來：「學長，中研院院士，朱雲漢直腸癌過世了！」

我嚇了一跳。

這幾年，我跟朱雲漢學長接觸少了，並不知道他罹癌。

但這則清晨的賴，則讓我瞬間，記憶回到大學研究所年代的台大法學院，徐州路上，那座古意盎然的校園，我們學長學弟的共同修課，系裡學生事務的面對面交談，校園裡下課時分相遇的閒聊，圖書館裡輪流登記借書時刻的招呼，一瞬間，一瞬間，真是一瞬間啊！

朱雲漢學長很優秀，一路人設自己的學術生涯，念完系內研究所，出國，拿博士，回國進母校進中研院教書做研究，是政治系校友走政治學研究的佼佼者，我一直都很景仰他，雖不能之心嚮往之。

他沒有大我幾歲，我實難接受他就這樣離開了，離開他的家人，離開他至愛的學術研究，離開我們共同記憶的，徐州路上，綠樹成蔭，紅磚瓦舍的校園。

他離開的時間恰恰是元宵節，掌燈初上的夜裡。

不知怎麼，清晨知道這消息，我腦海中就是湧上南宋詞家辛棄疾那闕〈青玉案〉：

「東風夜放花千樹，更吹落、星如雨。

寶馬雕車香滿路，鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。

蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。

眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」

元宵夜裡，我這學弟正忙著台灣燈會的工作，穿越國父紀念館與市政府之間來回數次，夜裡華燈點亮，雨絲濛濛，賞燈的人潮熙攘連綿，卻不料，在那夜裡，朱雲漢學長走了！

東風夜放花千樹，更吹落，星如雨！

還好學長已然是是一顆耀眼的學術明星，是那夜裡綻放的亮燦花朵！

驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處！

然而學長已經不會再回頭，對我這學弟笑著問候了！

祝福學長好走，再無憂傷再無掛礙，只是留給我們學弟妹，很多，很多的感傷罷了！

作者為知名作家、台北市文化局長

照片來源：政大官網截圖。

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