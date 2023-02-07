05:50新增：美國有線電視新聞網CNN報導，土耳其和敘利亞的死亡人數已上升至至少3452 人；其中，土耳其死亡人數已攀升至2316人、敘利亞上升至1136人。毀滅性地震發生後，土耳其至少有 13293人受傷，敘利亞有2469人受傷。

土耳其與敘利亞接壤的地區發生芮氏規模7.8強震，兩國罹難人數已逾3000人、數千棟建築物倒塌。令人憂心的是，當地嚴寒冰點天氣與即將來襲的暴風雪雨，將讓搜救困難度大幅增加。

根據路透社，地震襲擊土耳其中部、敘利亞西北部。土耳其死亡人數超過 1700 人，敘利亞死亡人數接近1300人。救援人員與時間賽跑，持續搜尋被困在廢墟中的人，但嚴寒天氣讓尋找倖存者的困難度大為增加，預計某些地區的氣溫將在一夜之間降至接近冰點，使被困在瓦礫下或無家可歸的人們的處境更加惡化。雪上加霜的是，預計週末暴風雪席捲全國後還將下雨；此外，土耳其南部一些受災最嚴重、人口達數百萬的城市之間的網路不順暢、道路也受損，也影響當局評估和處理地震的工作。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，這是自1939年以來的最強地震，已奪走該國逾千名公民的生命。艾爾段宣佈全國哀悼7天，直到2月12日，土耳其全國各地和海外駐地降半旗致哀。

另據美國有線電視新聞網CNN，連續強震造成土耳其最少有超過5,600座建築物倒塌、敘利亞有數十棟建築物倒塌。救難人員正徒手挖掘瓦礫堆以救出可能的生還者。