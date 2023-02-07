曾獲得金曲新人獎的謝震廷擅長彈奏吉他，時常在社群網站與粉絲一同探討與吉他有關的問題，並於2021年創立了吉他品牌「阿爾吉儂」，該品牌的臉書粉絲團除了介紹材質，還會販售吉他，但卻被網友發現他們所賣的吉他是由大陸品牌負責貼膜，其中一把吉他的售價為68800元新台幣，與大陸品牌開出的價格相差一倍，被質疑是暴利行為。

阿爾吉儂粉絲團上的吉他價格為台幣68800元。（圖／翻攝自Algernon Guitars臉書）

這把吉他為聯名款，看起來相當有質感，卻有網友在YouTube上，搬運一部大陸吉他品牌於嗶哩嗶哩發布名為「年底尾貨特價清倉，最後四隻機不可失」的影片，影片中提到他們的台灣經銷商與謝震廷推出合作簽名款，特地在琴頭貼片做了他的個人Logo，但後來因為一些無法明說的原因，台灣經銷商與謝震廷停止合作，剩下了四把琴。

大陸吉他品牌曾為謝震廷在琴頭貼片做了他的個人Logo。（圖／翻攝自YouTube）

大陸品牌也在影片中說他們只是生產方，對於停止合作不方便多說什麼，便決定把琴頭貼片拆除，清除掉謝震廷的Logo，更表示：「以前台灣賣多少錢我不想多說了，現在以6800（約34000元新台幣）特價處理。」雖然是特價，但因與原價的68800元還是有不少的差距，在網路上引發討論。

由於台灣經銷商與謝震廷停止合作，大陸方決定將吉他以台幣34000元的價格賣出。（圖／翻攝自YouTube）

阿爾吉儂打著台灣吉他新品牌的名號，加上明星光環，推出後頗有知名度，謝震廷前年曾發文表示：「假若沒有當初大家的支持，這個品牌可能就沒有可能了，真的非常感謝大家幫助我們度過了第一個最重要的關卡，讓阿爾吉儂這個吉他品牌順利誕生。」語氣中充滿感謝，不過粉專的最後一篇文章停在去年2月，沒有再更新。

謝震廷前年曾在阿爾吉儂粉絲團感謝粉絲，最後一篇文章則停在去年2月。（圖／翻攝自Algernon Guitars臉書）

關於謝震廷吉他品牌的售價，他所屬的種子音樂表示不清楚他有販售吉他，不便回答藝人私下的商品交易行為，本刊又詢問他的經紀人，但在截稿前未得到回應。

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