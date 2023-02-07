許多藝人都會發展副業，並創辦屬於自己的品牌，但也有不少人因此爆出爭議，張庭及林瑞陽夫妻檔在大陸發展電商，公司卻被爆出有違法嫌疑，張庭更被爆料旗下公司販售的面膜定價為100元人民幣（約448元新台幣），但其實是找工廠代工貼牌，真實價格只要4元人民幣（約18元新台幣），價差高達25倍，令人傻眼。

歐陽娜娜去年推出個人服飾品牌，產品涵蓋圍巾、衛衣、長褲、睡衣套裝、浴袍、襪子、眼罩和兔子玩偶，其中浴袍要價988元人民幣（約4425元新台幣），超高價格引發外界爭議，更被紡織業人士踢爆每一件浴袍成本僅65元人民幣（約291元新台幣），並說歐陽娜娜品牌的浴袍上僅有簡單的Logo，連一般花紋設計都沒有，代工相當粗糙。

張兆志的網紅老婆許允樂同樣自創品牌，聯名的小白鞋卻疑似抄襲知名品牌運動鞋，又遭挖出老虎插圖系列產品神似大陸畫家的作品，大陸畫家也提出告訴，對於外界的質疑，她發文說已和畫家的委任律師取得聯絡，是否侵權就交給司法評斷，至於小白鞋抄襲疑雲，她表示雖然已被智慧財產局證實無侵權疑慮，但仍造成許多消費者的疑慮，因此決定停止販售。

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