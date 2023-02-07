82歲的盛竹如是國寶級主播，獨特的說話風格令人印象深刻，曾擔任類戲劇旁白，其中一句「李組長眉頭一皺，發現案情不單純」紅遍大街小巷，直到現在還是大家愛用的流行用語。時報周刊CTWANT先前捕捉到盛竹如獨自一人在餐廳吃飯的畫面，看起來相當悠閒。

即使用完餐坐在位子上，盛竹如也沒有當低頭族。（圖／本刊攝影組）

日前本刊在餐廳巧遇盛竹如，只見他坐在角落獨自用餐，吃完後便找店員結帳，他似乎是店裡的常客，被店員稱呼為「盛大哥」，他還想將找的錢給店員當小費，相當大方；結完帳後，盛竹如又在座位上坐了一下，過程中完全沒有滑手機，看來他並沒有現代人愛玩手機的通病，而是真的專心在享用餐點。

盛竹如與YouTuber視網膜合作十分爆笑，大獲網友好評。（圖／翻攝自視網膜臉書）

盛竹如雖然已經年過80，但還是常出現在螢光幕前，曾在《綜藝玩很大》擔任關主，不久前還與YouTuber視網膜合作，並在節目上不猶豫唸出惡搞的台詞「玫瑰捅屁眼」，讓網友們笑翻，成功打入年輕人市場。

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