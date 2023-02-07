籃網將厄文（Kyrie Irving）賣去獨行俠，不過雙方球團尚未正式宣布完成交易，根據ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）7日爆料，距離交易截止日（2月10日）還有一點時間，籃網還未放棄「三方交易」的可能性，同時獨行俠希望盡速完成交易，因為他們想早點讓厄文上場比賽。籃網時間緊迫，如果接下來找不到第三方球隊，就必須正式與獨行俠完成交易。

無論如何，厄文確定是要離開籃網了，他在推特向球迷道別：「感謝籃網世界的球迷，支持者們在場內和場外的愛，我實現了兒時的夢想，我會永遠感激你們，我和我的家人會永遠懷抱著愛。」

湖人球星詹姆斯（LeBron James）也公開表達對此事的看法，他對ESPN球評說，他對於湖人沒能搶到厄文而感到非常失望。

籃網打算留住杜蘭特（Kevin Durant）做為爭冠核心，他們從獨行俠換回了丁維迪（Spencer Dinwiddie），另還有大前鋒芬利史密斯（Dorian Finney-Smith），但整體來說球隊戰力還是下滑了，勢必要尋求補強。美媒《Bleacher Report》指出，如果籃網在截止日前無法補強，恐怕會引起杜蘭特的不滿，屆時又釀成一波「賣我」的風暴。杜蘭特這陣子在養傷，近期就會回歸賽場。