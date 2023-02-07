三星Galaxy S23系列3款旗艦新機亮相，台灣大哥大2月7日至2月19日於實體門市、網路門市、myfone購物和momo購物網四大通路，開放三星Galaxy S23系列預購，2月24日正式開賣。

台灣大電信獨家銷售頂規版本Galaxy S23 Ultra（12G／256G）曇花白，外觀都會時尚兼具優雅質感且不易沾附指紋，6.8吋螢幕搭配2億畫素相機主鏡頭以及5,000mAh超大電池容量。

申辦台灣大5G指定專案，原價40,900元Galaxy S23 Ultra（12G/256G），最低0元就能帶回家。續約指定專案購機，5年以上老客戶再享專案價最高折1,000元；VIP用戶專案價則最高折5,000元。

台灣大表示，申辦Galaxy S23系列享多重優惠，包括MyVideo、MyMusic一個月及GeForce NOW雲端遊戲服務最高三個月免費體驗，還有「mo幣多」優惠，合約期間最高獲36,000元momo幣回饋，以及Disney+首年請你看等獨門好康。搭配台灣大5G資費購買Galaxy S23系列，並且有機會獨家抱走市價129,900元的三星65型 Neo QLED 8K量子電視QN800B。在台灣大實體門市舊換新，可享最高回饋2萬元折抵金。

在台灣大官方網路門市購買Galaxy S23系列搭配999元（含）以上5G專案，加碼送1,000元momo幣，還可抽萬元平板電腦、Galaxy Buds 2真無線藍牙耳機以及200元myfone購物電子禮券。

到myfone購物預購Galaxy S23系列，可抽多重好禮，包括萬元平板電腦、Galaxy Buds 2真無線藍牙耳機以及200元myfone購物電子禮券，再送Google Play購物金600元（台灣大電信用戶）等。預購期間申請三星全系列手機舊機回收，回收金將加碼10％，於2月28日前完成舊機回收（不限機型）並成功購買Galaxy S23系列新機，再抽500元myfone購物電子禮券。

星粉到台灣大申辦指定專案購買Galaxy S23系列，每月在momo購物網消費滿額，每月額外享最高750元momo幣回饋，合約期間最多回饋36,000元momo幣。使用台灣大「Open Possible聯名卡」於直營和網路門市綁約購機，最高3.5％現金回饋，用戶刷卡繳納台灣大5G電信費，每月最高回饋5.5％。

申辦Galaxy S23系列搭配「新復原者」專案（適用月繳、預繳案），除合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，以及電信帳金回饋外，加碼贈送「一組免費電池更換」。台灣大更引進多款三星Galaxy S23系列配件上架，另外，直營門市提供達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠，多款膜料材質與圖騰供現場參觀選購。

Galaxy S23系列共有S23、S23+、S23 Ultra三種機型，機身顏色有深林黑、曇花白、墨竹綠和夜櫻紫等四款質感新色，均搭載高通4nm八核心處理器，具備卓越的效能，並搭載全面升級的熱導板，散熱效能提升，可維持手機的溫度平衡，相機更透過強大的超高畫素感光元件，及更快的Dual Pixel AF對焦技術，在夜晚自拍、人像攝影及錄影，皆大幅躍進。Galaxy S23與S23+分別採用6.1吋、6.6吋螢幕，相機搭配5,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素超廣角鏡頭與1,000萬畫素望遠鏡頭，強悍的攝影規格讓用戶無論夜拍、自拍或錄影都能達到絕佳效果。

頂規版本Galaxy S23 Ultra搭載 6.8 吋螢幕，具備5,000mAh超強電力，最大特色是嵌入S Pen，讓用戶透過S Pen即時書寫或繪畫紀錄。S23 Ultra的主相機鏡頭更首開Galaxy S系列，高達2億畫素，搭配AI運算自動調整陰影與光亮，無論是放大多人的團體照、或是將數位影像輸出成大型海報，微小細節無所遁形！Galaxy S23 Ultra更具備10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，動靜影像皆更清晰銳利，堪稱手機界的單眼，捕捉每個動人時刻。