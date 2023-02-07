星座專家唐綺陽經常分享星象與星座運勢，加上過去精準的預言，因此被外界稱為「國師」，2014年開設YouTube頻道至今已有八年的時間，昨（6）日她終於迎來訂閱數破百萬，直播當下還忍不住激動暴哭。

唐綺陽昨（6）日晚間與工作人員一同開直播，迎接訂閱數破百萬的時刻，當平板上的數字跳至百萬時，唐綺陽現場工作人員都忍不住落淚，並哽咽地向粉絲表達感謝，唐綺陽表示，自己一直以來的經營模式，就是上傳周報及運勢「我的模式大家也都知道，就是這樣子，你們也來這邊得到你們要的，然後很尊敬我，看是不是沒有爆紅這件事情？也沒有炒作這件事情？」

直播結束後，唐綺陽也截下破百萬數字於臉書發文，更幽默寫下「全台最老的百萬youtuber誕生！」而貼文曝光不久，也引來許多藍勾勾名人前來留言道賀，不過有網友提問「（最老百萬YouTuber）不是邰哥嗎？」唐綺陽則回應「他是團體，所以他不算，哼哼（嘴硬）」。

事實上，唐綺陽近來除致力於她的星座專業外，更跨足演藝圈與炎亞綸、吳姍儒共同主持實境談話節目《36題愛上你》，也以該節目獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」的殊榮，去年更與曾國城一同擔綱綜藝類金鐘獎主持人，而她為此典禮付出許多心血及努力。