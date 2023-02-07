42歲的隋棠，於2002年以模特兒身分出道，其後在戲劇、歌曲領域表現亮眼，2010年因主演電視劇《犀利人妻》一炮而紅，並入圍第46屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。2012年參與電影《甜·祕密》演出，主題曲《如果情歌都一樣》由她填詞，入圍第五十屆金馬獎最佳原創電影歌曲，演藝之路可說相當順遂。

隋棠也投身公益領域，關心動保議題的她，於2013年出資發行紀錄片《十二夜》，為流浪動物盡一份心力，她也相當關心兒少權益，2016年發生的「小燈泡案」新聞曝光後，身為人母的她表示：「如果這個人有再回到社會的可能性，我無法想像！」隋棠關心社會、保護弱勢的形象，深受大眾的肯定與讚賞。

事業得意的隋棠，在感情方面也有穩定的歸宿，2012年她與交往8年的前男友、藝人姚元浩分手，當時一度鬧得沸沸揚揚。不過，2年後，她便與賴佩霞的繼子Tony謝交往，兩人隔年就在美國拉斯維加斯登記結婚，其後生下3名子女，一家五口幸福美滿。

重視家庭的隋棠的臉書滿滿都是與家人溫馨互動的畫面，其中許多背景都是發生在位於大直的住家，豈料，據《鏡周刊》報導，近日隋棠夫婦遭鄰居控訴，放任小孩在凌晨和深夜製造噪音擾鄰，經多次勸說無用，甚至還被嗆聲。不堪其擾的鄰居A先生，為了維護自家安寧，只好委由律師，對隋棠夫妻提出民事告訴。

當時，A先生妻子曾遇到隋棠時有表達此狀況，未料她竟回：「你們就跟著早點起床囉！」之後A先生只好找上隋棠老公反應，並提出做法，如果能在室內鋪上隔音墊改善噪音，而A先生還釋出善意，承諾幫忙負擔隔音墊等設備費用，但Tony謝看到他傳的訊息後，卻以英文反控A先生所述並非事實，認為A先生再騷擾，不排除採取進一步行動，保護家人的安全。對此，隋棠與其經紀人並未回應。